Záplavy v USA si vyžádaly 46 životů. Lidé umírali ve sklepech i autech

Počet obětí hurikánu Ida na severovýchodě USA se vyšplhal na nejméně 46. Nejvíc zemřelých je v New Jersey a New Yorku. Většině z nich se staly osudnými zatopené sklepy a auta stržená masou vody.

Jenom v New Jersey zemřelo při masivních záplavách v důsledku hurikánu Ida 23 lidí. Počet obětí ale stále roste, mnoho lidí je nezvěstných. Většina mrtvých podle guvernéra Phila Murphyho o život přišla poté, co jejich auta strhl proud vody a uvěznil je uvnitř.

New York hlásí nejméně 13 obětí, z nichž většina (11) zemřela v zatopených sklepních bytech, které slouží jako relativně snadno dostupné bydlení pro lidi, kteří na tom nejsou finančně nejlépe. V jednom sklepním bytě zemřeli rodiče s dvouletým dítětem.

Úmrtí hlásí i státy Pensylvánie, Maryland a Virginie. V Connecticutu přišel o život voják, který se pomáhal při pátrání po pohřešovaných lidech.

V New Yorku a New Jersey vyhlásil po starostech a guvernérech nouzový stav i prezident Spojených států Joe Biden. Díky tomu dostanou nejvíce postižené státy pomoc z federálního rozpočtu.

Jeden z obyvatel New Yorku se svěřil BBC, že jeho bydliště je v záplavové oblasti. "Ale to, co jsem viděl minulou noc, je nepředstavitelné. Nikdy jsem ještě neviděl, jak voda teče všemi směry. Jsou tu obrovské škody," popsal svou zkušenost.

V New Yorku voda zaplavila metro a uzavřela téměř všechny jeho stanice. Ze souprav metra muselo být vysvobozeno přes 800 lidí, které tam záplavy uvěznily.

Záplavy, které sužují východní pobřeží USA, jsou jedny z nejhorších v historii. Nastaly v důsledku spojení bouřek se slábnoucím hurikánem Ida. Podobné počasí podle expertů doprovázelo hurikány i v minulosti, v důsledku klimatických změn jsou ale srážky intenzivnější a extrémnější.

