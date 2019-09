Záplavy ve Španělsku mají nejméně šest obětí! Pomáhá i armáda

Španělsko dál sužují rozsáhlé povodně. Ty si vyžádaly už nejméně šest obětí. Okolo tří a půl tisíce lidí muselo narychlo opustit domovy. Nejhůře jsou na tom obyvatelé Valencie, kde voda napáchala největší škody. Ty, které zaplavené silnice odstřihly od okolí, se záchranáři a armáda snaží dostat do bezpečí.

Nejhorší přívalové lijáky za posledních sto let dál drží v pasti tisíce obyvatel jihovýchodního Španělska. Záchranáři se na člunech i pomocí helikoptér snaží dostat do bezpečí ty, kteří se ocitli v nouzi.

Průtrž mračen naprosto ochromila silniční, železniční i leteckou dopravu. Školy zůstávají kvůli počasí zavřené. V pondělí do školních lavic neusedne téměř 690 000 dětí. "Něco takového vidím poprvé. Nemůžu říct, že to není působivé. Slyšela jsem ale, že má pršet ještě víc a doufám, že se to nestane," popsala obyvatelka obce Beniel.

V terénu je okolo jedenácti set vojáků, kteří při záchranných akcích pomáhají hasičům. Přesto počty mrtvých stále rostou. Většina obětí zemřela poté, co jejich auto zaplavila voda.

"Celý týden tu silně pršelo, za posledních několik hodin tu ale napadlo obrovské množství vody, jaké jsme tady v oblasti Vega Baja ještě neviděli," popsal záchranář Jose Miguel Angel.

V řadě oblastí platí nejvyšší stupeň výstrahy. Na to, co živel napáchal v přístavním městě Alicante, se v sobotu přiletěl podívat premiér Pedro Sanchéz. Obrovské škody voda napáchala i na Ibize, kam každoročně za mořem a za zábavou míří desetitisíce zahraničních turistů. Pláže i hotelové komplexy, jindy plné lidí, teď zejí prázdnotou.