Zapomenuté peníze z kuponovky se vrací lidem. Češi získali už 320 milionů

Až 200 tisíc Čechů má doma akcie z kuponové privatizace. A ty v mnoha případech nejsou vůbec bezcenné. "Nevyzvednuté kuponové 'dědictví' 30 let od privatizace představuje majetek za více než deset miliard korun," uvádí tvůrci projektu Zapomenuté miliardy.



Tento projekt se zaměřuje právě na akcie z kuponovky, na které jejich majitelé zapomněli, nebo ke kterým je těžké se dostat. Projekt funguje jeden měsíc a už hlásí velké úspěchy.

Zatím se zaregistrovalo kolem 80 tisíc lidí a úspěšný nález objevil zhruba každý pátý člověk. Průměrná nalezená částka je 20 tisíc korun. Doposud nejvyšší činí 407 tisíc korun a získal ji člověk z okresu Zlín.

"Průměrný věk nálezců je 62 let, což odpovídá obvyklému věku lidí, kteří se v 90. letech lety zapojili do kuponové privatizace. Nejstaršímu šťastlivci pak bylo dokonce 78 let," popsal autor projektu Daniel Surmař.

V důchodovém věku je také paní Danuše S. (70) ze Znojemska, které služba pomohla najít veřejné obchodované akcie a související nároky na dividendy za celkem 239 tisíc korun. "O nové službě jsem četla na internetu a vzpomněla jsem si, že jsem část ze své kuponové investice v minulosti nedořešila. Nejdříve na to nebyl čas, a pak už jsem na kupónovku zapomněla včetně toho, o jakou investici se jednalo," uvedla žena. Část nalezených prostředků nyní plánuje věnovat vnoučatům, zbytek jí pak poslouží jako rezerva.

Projekt Zapomenuté miliardy je bezplatný. Platí se jen v případě, že se podaří najít akcie, které mají nějakou hodnotu.



"Protože 100% věříme v námi vyvinutý systém a skvělou práci našich analytiků, programátorů a licencovaných partnerů, garantujeme, že uživatel služby neplatí nic předem, to jest pokud na svých majetkových účtech nebude mít žádné hodnotné akcie, nebo dokonce nebude mít majetkový účet vůbec, je využití služby Zapomenuté miliardy zcela zdarma," vysvětlil Surmař.

Ekonom Libor Žídek mimo jiné popsal, jak se mohlo stát, že lidem zůstalo doma tolik peněz:

Pokud pracovníci projektu akcie najdou, nabídnou vlastníkovi odkup. Maximální náklady se podle typu akcií pohybují od 8 do 15 procent. Pokud se člověk rozhodne, že si akcie ponechá, zaplatí společnosti nálezné. Hodnota akcií se odvíjí podle aktuální ceny na Burze cenných papíru Praha.

Lidé by ale s přihlášení do projektu neměli otálet. Do podzimu se totiž promlčí zhruba jedna miliarda korun.



