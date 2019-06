Zapomenuté věci šly do dražby, strhla se přihazovací bitva!

Asi každý to známe, zaspíme ve vlaku a na poslední chvíli se snažíme vystoupit. Jenže věci, které jsme měli s sebou, zůstávají ve vlaku, který vyráží do další stanice.



Bohumín je velkým železničním uzlem a radnice tak dostává pravidelnou zásobu zapomenutých věcí především z vlaků, ale i z ulice. A tak jdou do dražby.



“Chceme, aby ty věci, o které se nepřihlásili původní majitelé, našly někoho jiného, komu můžou ještě sloužit,“ řekla bohumínská mluvčí Lucie Balcarová.



Knihy, obleky, čtečka, deštníky, nabíječky, bundy, stan nebo spacák, o tohle se ve středu v aukci soupeřilo. Přihazovat se mohlo i po desetikoruně. V aukci se objevila i kytara s vyvolávací cenou 200 korun. Nový majitel se o ni se soupeři docela porval, nakonec si ji domů odnesl za tisícovku.



Devítiletá školačka Lucka zase dostala dárek ještě před vysvědčením, kolo pro ni tatínek vydražil za 30 korun. “Každopádně se to bude muset dát do servisu, udělat revizi, před jízdou a trošku jí to dát do pucu,“ popsal. “Je to strašně super, protože já už jsem měla takové staré rezavé kolo, které mi už skoro nejezdilo,“ prohlásila nadšená dcera.



A nakonec přišla na řadu perlička aukce - invalidní vozík. Vyvolávací cena byla sto korun. “Mám to pro desetiletého syna, protože chce být doktorem, a doma už má celou zařízenou ordinaci. Vozík je jinak velmi drahý, a tak sem využila této aukce,“ vysvětlila žena s nejvyšším příhozem.



Loni se na bohumínské aukci dražilo i auto, které někdo nechal u rybníka. Prodalo se za patnáct stovek.