Žárlivec udělal ženě ze života peklo! Policie ho stíhá i za čtení SMS zpráv

Chebští kriminalisté stíhají muže, který na konci února letošního roku ohrožoval svou bývalou přítelkyni. Ta k němu nastoupila do auta, při jízdě se ale dvojice pohádala a muž měl po ženě chtít, aby mu řekla jméno muže, se kterým se zrovna vídá.

"To žena odmítala a obviněný na to měl reagovat tak, že zvyšoval rychlost vozidla a ženě vyhrožoval nabouráním do mostu. Po chvíli svého jednání zanechal a při zastavení vozidla měla žena okamžitě utéct," sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Pokud si žena myslela, že je z nejhoršího venku, byla na omylu. Muž se schoval v bytě, kde spolu dříve bydleli. Když se o několik hodin později vrátila domů, zaútočil na ni.

"Když měla po svém příchodu v bytě telefonicky hovořit s jiným mužem, tak k ní měl přistoupit, sebrat jí bez jejího souhlasu mobilní telefon a přečíst si její soukromou konverzaci. Následně měl ženu fyzicky napadnout několika údery do oblasti hlavy. Přitom jí měl vyhrožovat zabitím," vysvětlil Kopřiva.

Ženu zachránil až příbuzný, který po chvíli přišel do bytu. Agresora zpacifikoval a přivolal policejní hlídku. Šestapadesátiletý muž skončil v poutech. Žena v péči lékařů.

"Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního šestapadesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů vydírání, krádeže a porušení tajemství dopravovaných zpráv," oznámil Kopřiva s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži vězení až na čtyři roky.