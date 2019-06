Žárlivka měla na plese zbít při tanci sokyni. Teď jí hrozí vězení!

Případ se stal už v únoru, policisté o mele na maturitním plese ovšem informovali až teď. Fyzickému útoku podle nich předcházela ještě hádka.

"Nakonec měla osmnáctiletá dívka přijít ke svému příteli, který tancoval s devatenáctiletou dívkou, a tu měla chytit za vlasy," popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

To byl ovšem teprve začátek. Poté, co napadená dívka spadla, útok podle kriminalistů pokračoval údery do obličeje a kopancem přes ruce.

"Při tomto útoku došlo u devatenáctileté dívky ke zranění, které si později vyžádalo ošetření v nemocnici. V případě prokázání viny hrozí osmnáctileté dívce obviněné za ublížení na zdraví a výtržnictví trest odnětí svobody až na tři roky," uzavřel Kopřiva.