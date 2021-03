Zásadní návrh ve Sněmovně, poslanci budou řešit 100% nemocenskou

Poslanci by se už v úterý mohli zabývat 100% nemocenskou pro ty, kteří musí zůstat domu kvůli infekčnímu onemocnění. Na programu mají i například nový stavební zákon, krizový zákon nebo zákon o digitálních službách.

Vláda v pondělí schválila návrh, podle kterého by se měla dočasně zvednout nemocenská za březen a duben, lidé v karanténě by měli dostávat 100 % platu. Právě vládním návrhem by se poslanci mohli zabývat už na úterní schůzi.

Na 100 % redukovaného průměrného výdělku by měli lidé také nově dosáhnout po dobu 14 dní, původní nemocenská počítá jen s 10 dny.

Zvýšení nemocenské má lidi motivovat k tomu, aby nastupovali do karantény a také hlásili kontakty. Tam totiž Češi zaostávají. Ti, u kterých se nákaza potvrdí, hlásí podprůměrné množství kontaktů.

V úterý začíná 87. schůze Poslanecké sněmovny, návrh pořadu obsahuje přes 480 bodů. Jsou mezi nimi návrhy na nový stavební zákon, krizový zákon, zákon o digitálních službách a další. Nejprve by se měli poslanci zabývat zákony ve druhém čtení.