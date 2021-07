Zásadní objev vědců. Vesmír možná funguje jinak, než jsme si mysleli

Neutronová hvězda se přiblíží k černé díře, ta ji téměř okamžitě pohltí. Jev, jehož existence se dlouho pouze předpokládala, se podařil zaznamenat australským vědcům ze Swinburnské univerzity. Na jejich úspěch upozornil portál Space Australia.

Dvojice z nejzáhadnějších vesmírných objektů, u nichž se doposud nepodařilo přesně popsat všechny jejich vlastnosti, splynula v těsném sledu už před několika miliardami let. A to v rozmezí pouhých deseti dnů. K naší planetě vlny, které střet vyvolal, doputovaly 5. a 15. ledna 2020.

Odborníci tak strávili rok a půl prokazováním, že se skutečně jednalo o splynutí černé díry a neutronovou hvězdou.

Černá díra má natolik silné gravitační pole, že jeho oblast nemůže opustit žádný objekt, dokonce ani světlo. Neutronová hvězda vzniká výbuchem supernovy a je závěrečnou fází vývoje hvězdy. Má rovněž velmi silné gravitační pole. Proto je jejich spojení tolik nevšední.

"Musíme se všichni sejít před psací tabulí a přepsat naše teorie o vesmíru. Je to pro nás zase jedna z větších lekcí. Potvrdili jsme něco, co jsme si mysleli, ale zároveň to možná něco popírá. Musíme zůstat ve střehu, abychom zaznamenali všechno, co nám vesmír říká," uvedla pro BBC profesorka Vivien Raymondová z Cardiffské univerzity.

Pro laika na první pohled nezajímavé zjištění tak může kompletně překopat to, jak vesmír vnímáme.