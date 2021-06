Pozor, zásadní změna v prodeji borůvek! Letos bude všechno jinak

Až o desítky korun šidili v minulosti zákazníky někteří pouliční prodejci borůvek. Odhalily to kontroly, které v předchozích letech prováděli pracovníci Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Řada prodejců totiž nabízela zboží v litrech, nikoli v lépe ověřitelných kilogramech.

"Při prodeji na objemové jednotky hrají roli i faktory, jako setřesení borůvek, resp. množství vzduchu, které si spotřebitel zároveň se zbožím kupuje. Prodej na litry je pak výrazně méně spolehlivý ukazatel množství než prodej na kilogramy," vysvětlil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Na nekalé praktiky některých prodejců upozorňovalo v posledních letech podle inspekce stále více zákazníků. Rozdíl v objemu borůvek při nákupu a po jejich přinesení domů byl navíc poměrně velký. Někteří z nich uváděli pokles sypkého ovoce až o 20 %.

"Inspektoři SZPI budou od letošní sezóny vyžadovat, aby nebalené borůvky, případně jiné sypké ovoce, bylo spotřebitelům nabízeno v hmotnostních, a nikoliv objemových jednotkách," doplnil Kopřiva.

Nová pravidla prý ale zkomplikují práci provozovatelům borůvkových plantáží, kam budou moci lidé vyrazit na samosběr zhruba koncem července.

Anketa Byli jste někdy ošizeni při nákupu volných borůvek? Ano 90 163 hlasů Ne 10 19 hlasů Hlasovalo 182 lidí.

"Loni jsem to dělal tak, že si zákazník přivezl svoje nádoby, ty jsem zvlášť zvážil, popsal jsem váhu, pak jsem odvážil. Musel jsem u každého zvlášť být. Mám hodně práce, myslel jsem, že si to letos usnadním, že bych zákazníkům dal možnost nasbírat si borůvky do dvoulitrové vaničky a platili by sami do kasičky. Ale to tedy letos nepůjde, tak to zase budu váží na kila," popsal majitel borůvkové plantáže Samšín František Papež.

Na borůvky se lidé mohou vydat také do lesa. Tam ale platí určitá pravidla. Sběr je zakázán v chráněných krajinných oblastech a v národních parcích. Borůvky se také nesmí sbírat pomocí hřebenů, které ničí porost. V případě použití hřebenu na borůvky hrozí sběrateli pokuta až 5000 korun.

V ohrožení je i sezóna jahod. Podívejte se na reportáž TV Nova: