Zásady správné lékárničky: Tohle vám na dovolené nesmí chybět!

Základem každé cesty ať už do zahraničí, nebo po Česku by měla být dobře nachystaná lékárnička. Shánět léky v cizině či v kempu uprostřed lesů je totiž noční můrou nejednoho cestovatele. Jaké jsou zásady správné lékárničky?

Podle lékaře Jiřího Bartoše ze Sdružení praktických lékařů by si lidé měli lékárničku kontrolovat před každou větší cestou, minimálně však jednou do roka. Především by si měli dát pozor na prošlé léky. Ty mohou místo úlevy pacientovi ještě přihoršit. "Především u léků, které užíváme vnitřně, může dojít k zbytečným zažívacím potížím nebo alergickým reakcím," varuje Bartoš.

Obsah lékárničky do velké míry závisí na tom, o jaký typ dovolené se jedná. Něco jiného si s sebou poveze turista jedoucí do hor a něco jiného rodina s malými dětmi k moři. Existují ale přípravky, které by ve správné lékárničce neměly chybět na každé cestě. Jedná se například o chladící gel, prášky na bolest, průjem a zácpu, případně i antihistaminika na alergickou reakci.

Lékaři doporučují mít po ruce i kapky do nosu, náplasti, pastilky proti bolesti v krku a pokud se vám dělá v autobuse nebo letadle špatně, měli byste si s sebou přibalit i lék proti nevolnosti. Před odletem na dovolenou byste se měli ideálně poradit se svým praktickým lékařem, co všechno s sebou vzít.

V lékárničce nesmí chybět ani dezinfekce, bez které se neobejdete při ošetřování odřenin, krvavých šrámů a dalších drobných zranění. "Ideální je také s sebou přibalit bezoplachový dezinfekční gel, který budete mít vždy po ruce. Na cestě vás tak nezaskočí ani nevzhledná toaleta a absence mýdla. Navíc předcházíte dalším nepříjemnostem, jako jsou zažívací potíže či bolestivé afty v ústech," radí Sdružení praktických lékařů.

V posledních letech si lidé podle lékařů zvykli s sebou vozit i antibiotika. To podle odborníků ale není vždycky šťastné řešení. "Ohledně antibiotik bych byl opatrný. Záleží především na tom, jak se lidé domluví s lékařem a do jaké destinace jedou. Každopádně bych před nasazením antibiotik doporučil konzultaci s lékařem. Dnes se lze jednoduše spojit například přes e-mail, skype nebo sociální sítě," tvrdí Bartoš.

Jednou ze zásad je také správné skladování lékárničky. Léky by vždy měly být v suchu a mimo přímé sluneční světlo. Roztoky byste zase měli mít v lednici. Přípravky na bolest, nevolnost a léky, které užíváte pravidelně, mějte vždy u sebe. Lékaři doporučují si je vzít například na palubu letadla. Pozor ale na roztoky - jejich objem nesmí přesáhnout 100 mililitrů.

Mimořádnou pozornost věnujte své lékárničce v případě, že jedete za exotikou. V takovém případě se opět obraťte na svého lékaře. "Praktik může předepsat například léky proti silným cestovatelským průjmům, na něž by volně dostupné pilulky nemusely stačit," vysvětluje Bartoš. Nesmí chybět ani opalovací krém, léčivý přípravek na popálenou kůži s obsahem panthenolu a repelent proti komárům.

Pokud se chystáte do tropických oblastí, měli byste se nechat očkovat. V řadě zemí vám hrozí například tyfus nebo žlutá zimnice. I cestování po Česku ale může být nebezpečím. "Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy, proto bych doporučil proti této nemoci zavčas očkovat, stejně tak jako proti žloutenkám," radí Bartoš. Myslete na to však s předstihem, některá očkování se totiž skládají z více dávek.