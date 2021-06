Změna! Některé děti se na táborech nemusí testovat, oznámil Vojtěch

Test před odjezdem a po každých sedmi dnech strávených na táboře další. Takové podmínky původně nastavilo ministerstvo zdravotnictví.

Ve středu večer toto pravidlo ovšem částečně upravilo. Děti, které absolvují před začátkem tábora PCR test, nakonec nebudou muset být přetestovány. "Pokud bude dítě před akcí otestováno metodou PCR, nebude se muset po sedmi dnech přetestovat. U antigenních testů přetestování zachováme," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Snažíme se organizátorům táborů maximálně vyjít vstříc, ale také zajistit ochranu zdraví dětí. Na tábory jezdí děti z různých regionů, kde je rozdílná incidence nákazy," dodal Vojtěch.



Podle organizátorů letních táborů, kteří byli s ministerstvem zdravotnictví v kontaktu dva měsíce a řešili, za jakých podmínek se tábory uskuteční, přitom původně nepadlo o přetestovávání dětí jediné slovo.



"Celou dobu jsme se bavili o tom, jestli to bude PCR, jestli to bude antigen, jestli můžeme na výlety, jaká budou epidemiologická opatření. Tábor je izolovaná skupina, kterou odvezete někam do lesa. Máme zakázané jakékoli kontakty s okolím, takže my si to tam nemáme jak zavléct," řekl předseda Asociace dětské rekreace (ADR) Miroslav Topinka.

Podle ministra zdravotnictví je největším rizikem to, že test před táborem bude sice negativní, ale nemoc se může projevit později, tedy už v průběhu tábora. "Chápu, že jsou to komplikace. Na druhou stranu není vyžadována metoda PCR testování, může tam proběhnout i nějaký antigenní samotest. Určitě jsem připraven ještě jednat s pořadateli," řekl Vojtěch.



"Naše tábory jsou poměrně finančně nenáročné, aby byly přístupné pro děti z různých zázemí. Taková částka už může velmi výrazně zahýbat rozpočtem toho tábora," uvedl místostarosta českého skautu Petr Vaněk.

Aby pořadatelé táborů finančně odlehčili rodičům, mohli by děti nechat testovat na veřejných odběrových místech. Tam jsou testy zdarma. Má to ale háček. "To porušuje nařízení ministerstva zdravotnictví, aby tábory byly oddělené, izolované od okolního světa," vysvětlil Vaněk.

Táborníci se letos podle ministerstva mají vyvarovat návštěv hradů, zámků, měst, koupališť a dalších veřejných míst. Ani část opozice a odborníků nepovažuje přetestovávání děti na táborech za potřebné.



"S nikým jiným se tam nepotkávají, takže je hloupost je testovat po týdnu. Od koho by ten covid na tom táboře chytili? Od lesních zvířat nebo veverek," ptá se Jan Skopeček (ODS).



"Myslím, že je to možná i zbytečné a logisticky velmi náročné. Já bych učitě doporučovala, aby děti měly PCR test nejdéle jeden den starý před nástupem," uvedla zase členka skupiny MeSES viroložka Ruth Tachezy.

Jenže před odjezdem na tábor dětem podle ministerstva stačí PCR test ne starší sedmi dní nebo antigenní ne starší 72 hodin.

Změnu pravidel potvrdila v Televizních novinách hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Promluvila i o kompenzacích pro pořadatele táborů:

Změna potěšila i organizátora táborů Václava Vaněčka. Přesto si už ale raději ostatní věci zařizují po svém a na změny, které oznamuje ministerstvo, nečekají: