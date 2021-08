"Prozvoní a jedou pryč!" Zásilkovna to schytala za doručování domů

Moje zásilka je nová služba společnosti Zásilkovna. Lidé si jejím prostřednictvím mohou nechat poslat zásilku přímo na svou adresu. Novinka se ale stala terčem kritiky zákazníků. Redakci TN.cz se ozval jeden ze čtenářů, aby jí popsal svou nepříjemnou zkušenost. Hlavně mu vadí, že kurýr nenechal telefon dostatečně dlouho zvonit a pak se odmítl vrátit.



"Pan kurýr volal v 14:49, my mu volali nazpět v 14:52 a už to prý nedovezou. My si zaplatíme dovoz až domů a když to hned nezvedneme, tak to pro ně končí s tím, že si budeme muset pro zásilku jinam. Ještě k tomu budeme muset řešit přes odesílatele, ať on nárokuje vrácení peněz za nedoručení domů a potom to s ním řešit, ať nám on pošle zpět peníze," popsal čtenář Tomáš Vašička ze Zlína.



Podle Vašičky jej kurýr jen prozvonil. Redakce TN.cz proto oslovila Zásilkovnu s žádostí o vyjádření. "Z našich údajů vyplývá, že řidič u doručování této konkrétní zásilky zákazníkovi volal, délka vyzvánění byla téměř 40 sekund. Nicméně pokud se stane, že se nepodaří se zákazníkem spojit, je zásilka doručena na nejbližší výdejní místo, kterých máme v ČR aktuálně téměř 5 700 a jejich počet neustále zvyšujeme. Zákazník má tak možnost získat svoji zásilku ještě týž den," uvedl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.



Vašička vyzvánění slyšel, ale jelikož se staral o malého synka, tak nemohl k telefonu přiběhnout tak rychle. Navíc podle SMS měla zásilka dorazit až mezi 16. – 18. hodinou, tedy téměř o hodinu a čtvrt později.



Zásilku si tak musí vyzvednout na výdejním místě. To má asi 30 minut pěšky nebo 10 minut autem. Cena služby začíná na 79 korunách bez DPH při objednání z e-shopu, posílání mezi lidmi vyjde na 115 korun i s daní.

Stížnosti dalších zákazníků



Tomáš Vašička není jediný s výhradami vůči Zásilce domů. Na facebooku společnosti se pod jejími příspěvky začaly objevovat další negativní recenze. Podobný problém měla třeba Magdaléna, na kterou doručovatel nezazvonil a podle údajů Zásilkovny ji vytáčel 37 vteřin.



"Ráno mi přišla SMS, že mezi 13:00 až 15:00 budou doručovat balík. V danou dobu jsem čekala doma. Ve tři hodiny mi přišla SMS, že prý jsem nebyla zastižena a zásilku si mám vyzvednout na výdejním místě. Řidič se ani neobtěžoval zazvonit! U balíku jsem si zaplatila doručení domů, kdybych si to chtěla vyzvednout na pobočce, tak bych si to tam nechala doručit a ještě by to vyšlo levněji. Jenže vy si necháte zaplatit za doručování a pak se ani neobtěžujete s balíkem přijet k domu a zazvonit. To už i Česká pošta je spolehlivější!" přiblížila svou zkušenost Magdaléna.

"Zásilkovna na adresu domů nefunguje. Nedodržují časy, které si sami stanoví. Neochotní řidiči, drzí, neumí jednat s klienty. Jestli tak budou nadále fungovat, tak si nevydělají ani na slanou vodu," ohodnotila Michaela.



"Každý takový podnět prověřujeme a snažíme se co nejrychleji reagovat. Služba Zásilkovna domů funguje přibližně dva měsíce a za každý, byť i negativní příspěvek klienta, jsme vděční. Pokud se ukáže jako oprávněný, poučíme se z něj a pomáhá nám to službu zkvalitňovat," vysvětlil Chalupa.

Na facebooku jsou ale i komentáře, které službu chválí. "Nechávám si posílat balíky na výdejní místo a jsem spokojená, často i přes Zásilkovnu posílám balíky," napsala Liliana.

Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu



O spuštění služby informovala Zásilkovna koncem června. Má pokryto 95 procent území Česka, za den má zvládnout přepravit až 70 tisíc zásilek, k čemuž může využít flotilu 700 aut.



Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který má na starosti také poštovní služby, žádnou stížnost na novou službu Zásilkovny neeviduje. "Pro doplnění uvádím, že Úřad aktuálně řeší jednu námitku proti vyřízení reklamace týkající se této služby, kde je předmětem sporu výše náhrady škody za ztracenou zásilku Mezi námi doručovanou na adresu," doplnila mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.