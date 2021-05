Rozlučte se s levným zbožím! Zásilky z Číny brzy čeká výrazné zdražení

Nákupy z ciziny se už brzy prodraží. Kdo nakupuje na mimoevropských eshopech, bude od 1. července muset platit DPH u všech zásilek. I u těch, pro které to doteď neplatilo. Lidé také budou muset podat celní prohlášení. Půjde to prostřednictvím elektronické aplikace.

Česká pošta denně odbaví kolem třiceti až padesáti tisíc zásilek z mimoevropských zemí. Většina pochází z Číny. Kvůli evropské legislativě se od letošního července bude jednadvacetiprocentní daň týkat i levnějších zásilek. Unie si od toho slibuje snížení nákupů mimo Evropu a příliv dalších peněz do evropské poklady.

"Určitě k nějakému výraznému poklesu dojde, protože zejména u levných zásilek dojde k výraznému zdražení koncové ceny," oznámil generální ředitel České pošty Roman Knap. Doposud se daň platila jen za zásilky v hodnotě nad 22 eur, tedy 560 korun.

Kromě toho vznikne pro zákazníka povinnost doložit, co zásilka do 150 eur, tedy asi 3800 korun, obsahuje a jaká je její cena. Pokud doteď musel někdo dokumenty doložit osobně, musel do jediné budovy sídlící v Praze anebo tím pověřit poštu. Teď k tomu má sloužit nová webová aplikace eCeP. Některé eshopy už to ale vymyslely tak, že si zřídily sklady v Uniii, a zákazník tak nic dalšího řešit nemusí.

"Můžu si objednat zásilku u eshopu, který to clí někde u vstupu do Evropské unie, nicméně stále je velký počet zásilek, kde si to všechno můžu proclít sám - to je ta možnost, kdy využiju elektronického celního prohlášení. Poslední možnost je, že zplnomocním Českou poštu a budu chtít někoho, aby to za mě vyřídil. Ten proces samozřejmě něco stojí," vysvětlil ředitel.

Přes eCeP půjde zatím platit jen bankovním převodem, čímž se může doba dodání zásilky znovu prodloužit. A nutná je i identifikace. "Buď elektronickou občankou, to znamená s čipem, pinem, nebo je možné použít bankovní identitu a další způsoby, které používají ostatní státní orgány," objasnil generální ředitel celníků Milan Poulíček.

A pozor! Pokud už máte objednané zboží, ale dorazí až po 1. červenci, platba DPH vás nemine.