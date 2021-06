VIDEO: Zašlá špína, nechutné WC. Tady měli řidiči autobusů odpočívat

Malé umyvadlo oblepené nánosem nečistot, zašlá špína na kachličkách, popraskaný nátěr na stěnách, fleky. To ukazuje video, které tento týden zveřejnil autor facebookové stránky věnované právě Ústřednímu autobusovému nádraží Zvonařka v Brně. Záběry pořídil jeden z řidičů, kteří na velké nádraží zajíždějí.

Na druhém videu je zachycena odpočinková místnost pro šoféry, kde si mohou odfouknout před svou další cestou. Uvnitř chybí například gauč či válenda, v jedné ze zdí je velká díra a na stěnách a stropě skvrny, které vypadají jako plíseň. "Provozovatel nádraží nedovede a nechce zajistit důstojné podmínky nejen vlastnímu, ale žádnému personálu a řidičům, byť mu jako provozovateli nádraží taková povinnost plyne ze zákona," uvádí popisek u záběrů z velkého nádraží v jihomoravské metropoli.

Společnost ČSAD Brno holding, která Zvonařku, jež nedávno prošla rekonstrukcí, provozuje, se ale nařčením brání a pochybení odmítá. "Sociální zázemí pro řidiče v prvé řadě musí zabezpečovat dopravce. Přesto, že řidiči nejsou naši zaměstnanci, tak jsme teď od 1. května pro ně zajistili určité zázemí - místnost řidičů i WC. Obojí bezplatně," uvedl pro TN.cz člen představenstva společnosti Antonín Grund.

Tvrdí, že stránka, na níž se obě zmíněná videa objevila, není nestranná a je proti nádraží Zvonařka zaujatá. Pravost záběrů každopádně potvrdil. "Ale problém je v tom, že zejména u toho sociálního zařízení to bylo znečištěno. Nevíme kým, jestli to udělal autor toho videa nebo jestli se s někým nedohodl. Neměl tolik slušnosti, aby šel zpátky a řekl, že to tam máme špinavé, ať to uklidíme," zlobí se Grund.

Toaleta pro řidiče po úklidu:

Zveřejnění videa vidí jako snahu o poškození provozovatele nádraží. Toaleta pro řidiče prý běžně takhle vůbec nevypadá a je tam čisto. Grund také popřel, že by na stěnách byla plíseň. Zdůraznil, že od 1. května, kdy prostory pro řidiče na Zvonařce fungují, její vedení neeviduje jedinou stížnost od řidičů ani dopravců. Podle Grunda mohou šoféři na Zvonařce bezplatně využít i několik dalších toalet. "My to vidíme jako zlý úmysl," má jasno člen představenstva ČSAD Brno holding.

Redakce TN.cz s žádostí o vyjádření k videím oslovila i krajský úřad a jednoho z dopravců, jehož spoje na brněnské nádraží zajíždějí.

Odpočinková místnost pro řidiče po úklidu:

"Pokud dopravce není spokojen s kvalitou poskytované služby, měl by se v prvé řadě obrátit na provozovatele nádraží, s nímž má uzavřen smluvní vztah. Kraj do tohoto smluvního vztahu nemůže vstupovat," vzkázala mluvčí jihomoravského kraje Alena Knotková.

"Na Zvonařce jsme jedním z menších dopravců a naši řidiči zdejší zázemí nevyužívají. Proto od nich nemáme zpětnou vazbu o zdejších poměrech. Podnět na zlepšení jsme přesto předali provozovateli, protože jako ostatní platíme za vjezdy na autobusové nádraží a v této ceně jsou i služby pro řidiče," reagoval mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.