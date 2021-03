Zásoba stavebních surovin v Česku se tenčí. Ceny jdou kvůli tomu nahoru

V Česku docházejí stavební suroviny - a to písek, štěrk a hlavně kámen. Vyplývá to z nejnovějších analýz jejich zpracovatelů. Důvodem je stále se zvyšující výstavba a také to, že se prakticky neotevírají nová těžební ložiska těchto surovin. Kvůli tomu také stále stoupají i jejich ceny.

Kámen a písek nad zlato. To nás podle stavařů čeká už za pár let. Už teď nedostatek surovin šroubuje ceny stavebních zakázek. "Samozřejmě se nás to dotýká. Promítne se to navýšení o 5- 10 procent," popsal majitel stavební firmy Ladislav Klička.

Ceny stavebního materiálu neustále stoupají. Písek za poslední dva roky zdražil v průměru o 10 procent, kamení dokonce o 30 procent.

Aktuálně za obojí dáte už více než tři stovky za tunu. Ale ani vyšponované ceny nezpomalují nynější stavební boom a zásoby surovin se tak tenčí. V některých částech republiky už je situace kritická - na větší silniční a železniční stavby musejí suroviny dovážet z jiných krajů nebo dokonce ze zahraniční.

"S prudkým nárůstem počtu staveb samozřejmě roste poptávka i po kamenivu," potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Pomohlo by otevření nových kamenolomů nebo pískoven. Jenže za posledních 20 let jich dostalo zelenou jen pár. Povolovací procesy trvají i léta. Brzdí je různá ekologická sdružení nebo protesty místních samospráv. Přitom vytipovaných nových ložisek je na tři stovky.

"Nejsou dořešené střety zájmů tak, jak vyplývá z žádostí, kde vystupují různé vlivové skupiny," uvedl ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek. Báňský úřad tak většinou povoluje jen rozšiřování stávajících ložisek. A to nestačí.

Ve středně velkých kamenolomech, jako je třeba ten u Jihlavy, se zpracuje a následně vyveze 300 až 500 tisíc tun kamení ročně. Pokud se brzy neotevřou nová těžební místa, může přijít podle odborníků během pěti až 10 let stavební krize, kdy zkrátka nezbude nic jiného než dovážet drahý materiál ze zahraničí.