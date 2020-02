Zásoby potravin a Pandemický plán: Jak je Česko připraveno na koronavir

O případných dopadech koronaviru na Českou republiku jednala ve čtvrtek epidemiologická komise. "Uložili jsme všem organizačním složkám, aby vypracovaly typový plán. My ho máme, ale musí se aktualizovat. Musí to udělat i další složky, kterým to nemůžeme uložit, jen doporučit," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Češi v předcházejících týdnech vzali útokem lékárny a vykoupili roušky a respirátory. Bez nich se ale zdravotnictví příliš neobejde. "Pokud by byly roušky v našich nemocnicích a chyběly by jinde, tak jsem našim nemocnicím nařídil, aby měly zásoby na čtyři měsíce. Což normálně nedělají. Předaly by je jiným zdravotnickým zařízením," řekl Vojtěch.



Ministerstvo plánuje nákup respirátorů. "Shodli jsme se, že bychom ten nákup chtěli realizovat v rámci týdnů. Jednáme s různými dodavateli. Budeme schopni zajistit respirátory v řádech tisíců. Na základě poptávky by pak byly distribuovány," doplnil Vojtěch. Podle Správy státních hmotných rezerv má být respirátorů 200 tisíc.



Příprava na případnou epidemii by se neměla týkat jen úřadů, ale i soukromých firem. "Každá instituce a firma by měla mít zpracována krizové plány. Jednou z těchto mimořádných situací je hromadná nákaza. Na základě těchto plánů se rozhodnou, jak postupovat," řekla hlavní hygienička České republiky Eva Gottvaldová.

Objevily se také záběry z obchodů, v nichž se Češi začali zásobit trvanlivými potravinami. Pro případ nouze má na starosti krizové zásoby Státní správa hromadných rezerv (SSHR). Ta má podle informací na svých stránkách zásoby potravin na 1,5 až 23 dní podle druhu komodity. K dispozici jsou i zásoby pitné vody a čističky.



"Většinu potravin SSHR skladuje u externích ochraňovatelů. Tyto subjekty mají podle smlouvy povinnost mít na skladě vždy čerstvé potraviny. Například sušené mléko nesmí být starší než deset měsíců, nebo tavené sýry, kdy vždy do 24 hodin musí být doplněna čerstvá zásoba," popsala Správa.



"A i kdyby nakrásně došlo k izolaci jednoho, dvou měst, tak tady máme systém krizového zásobování potravinami. Ty by distribuovali hasiči," řekl epidemiolog Roman Prymula.



Česká republika má také připravený Pandemický plán. Ten ale vychází především z obavy před chřipkovými viry. Plán nastiňuje postup jednotlivých ministerstev, krajů, zdravotnických zařízení a dalších v různých fázích propuknutí nemoci.



Už v počátečních fázích propukání nemoci se může objevit snaha omezit pohyb a dopravu, stejně tak jako shromažďování lidí. To může zpomalit postup nemoci, zatímco se rozběhnou práce na přípravě vakcíny. Na Pandemický plán se můžete podívat zde: Pandemický plán [pdf]



Podívejte se na reportáž televize Novao připravenosti Česka na příchod koronaviru: