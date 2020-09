Zastavili vývoj vakcíny na Covid-19, Evropa má ale stále z čeho vybírat

Vakcína, na kterou spoléhala celá Evropa. Tou je očkovací látka britské společnosti AstraZeneca. V rámci studie ji odborníci bez problémů aplikovali několika tisícům lidí v Británii, Brazílii a Jižní Africe. Teď firma klinické testy zastavila.



Ve chvíli, kdy vědci začali v rámci finálního testování s náborem 30 tisíc dobrovolníků ve Spojených státech, se u jednoho z účastníků objevily zdravotní komplikace. S firmou se přitom na dodávkách domluvila Evropská unie.



"Prostřednictvím této smlouvy budou moci členské státy zakoupit 300 milionů dávek vakcíny, s možností rozšíření o dalších 100 milionů dávek," uvedl Tim McPhie, mluvčí odboru pro klima a energetiku Evropské komise.



Podle odborníků Evropské unii žádné finanční ztráty nehrozí. "Zatím tam nebyly žádné finanční toky, to znamená Evropské unii nehrozí žádné riziko v tom, že by něco neobdržela, za co by zaplatila," je přesvědčen ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.



Vakcína by se ale k pacientům mohla dostat později, než bylo v plánu. Země ale mají i tak z čeho vybírat. Podle Dvořáka je nadějných přibližně pět dalších společností.



Členské státy Evropské unie by se k vakcíně proti koronaviru mohly podle odborníků dostat už koncem tohoto roku. Česko by podle odhadů mělo získat okolo 600 tisíc očkovacích dávek.



Státy EU by mohly mít koncem roku k dispozici 40 až 50 milionů dávek. Plošnější očkování tak bude možné až na jaře příštího roku.