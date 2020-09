Zastřelená "miliardářka" v lese. Kde peníze vzala, policisté nezjistili

Téměř 12 miliard korun do bank postupně uložila žena z Děčínska. Nosit je měla v obyčejných taškách, i po 100 milionech najednou. V září 2017 ji našli mrtvou v autě na lesní cestě – podle policie spáchala sebevraždu. Odkud vzala peníze, které do bank ukládala, se vyšetřovatelům nepodařilo zjistit.

Případ policisté po třech letech odložili. Podle vyjádření děčínského okresního zástupce Jana Fuchse se nepodařilo prokázat, že by peníze pocházely z trestné činnosti. Muži zákona celou záležitost od počátku řešili právě kvůli podezření z praní špinavých peněz, to se však nikdy nepotvrdilo. O nejnovějším vývoji kauzy informoval web iRozhlas.

Podle závěrů policie si peníze předával celý řetězec lidí, nepodařilo se však zjistit, kdo stál na jeho počátku. Žena, která do bank tučné sumy nosila, pracovala jako vedoucí sítě směnáren. Třiačtyřicetiletá Zuzana K. jich pod sebou měla celkem 15.

Součástí její práce byl také převoz peněz do bank a jejich ukládání na firemní účet. Pod rukama jí procházely obrovské sumy. Ukládání takových částek na bankovní konta hlídají samy banky, které jakékoli podezřelé transakce musí prověřit.

Tuto povinnost má, i pokud je klientem, který peníze ukládá, směnárna – banka musí mít přehled o chodu směnárny a o množství peněz, které se v ní "točí". Své transakce jsou povinné hlídat i sami provozovatelé směnáren. Pokud potenciálně podezřelou transakci neohlásí, hrozí jim až pětimilionová pokuta.

O obří transakce, které 43letá žena prováděla, se policie začala zajímat až po její smrti. Směnárnici našli zastřelenou na lesní cestě u obce Povrly na Ústecku. Podle zjištění kriminalistů seděla žena v bílé octavii a údajně se měla zastřelit vlastní legálně drženou zbraní, kterou s sebou vozila na ochranu při převozu peněz.

Zuzanin tehdejší partner Ladislav tomu, že by spáchala sebevraždu, nevěří. "Nic nenasvědčovalo tomu, že by něco takového plánovala. Nechovala se vůbec podivně," vyjádřil se v rozhovoru pro Radiožurnál.

V den, kdy 43letá žena zemřela, na ni bylo podáno trestní oznámení kvůli zpronevěře 100 milionů korun. Kriminalisté se domnívali, že právě to mohlo být příčinou její sebevraždy. Během uplynulých tří let prověřovali zdroje peněz, které do směnáren putovaly a zaměřili se také na členy vietnamské komunity, kteří měli být do celého případu zapojení.

Odkud obrovské sumy pocházely, se jim však zjistit nepodařilo. Jaká přesně byla role ženy, která během několika let téměř bez povšimnutí vložila do bank 12 miliard korun, policisté také nedokázali zjistit.