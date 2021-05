"Zatarasil cestu a donutil mě k sexu." Feri čelí obvinění ze zneužívání žen

Se zpověďmi několika žen, které měl Dominik Feri přinutit k sexu proti jejich vůli, naléhat na ně nebo je jinak obtěžovat, přišel v úterý Deník N ve spolupráci s portálem A2larm. Kauzu rozpoutali minulý týden uživatelé twitteru, kteří se ptali, proč se o chování 24letého poslance nahlas nemluví. Feri nařčení z násilí odmítá.

Jedna z dívek se s Ferim podle svých slov seznámila v prvním ročníku na vysoké škole. Tvrdí, že si chvíli psali, později ho pozvala na večírek. Pilo se tam a prý se s politikem najednou ocitla ve svém pokoji.

"Vzal noční stolek a zatarasil jím dveře, abych nemohla z pokoje odejít. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu," popsala Deníku N. Na policii se prý bála jít kvůli Feriho vlivu.

"Bude to jen trochu, jen chvíli"

Něco podobného se mělo stát i další ženě, která se s ním seznámila se svých 20 letech. Feriho poznala nejprve na sociálních sítích, později šli s její kamarádkou a kamarádem společně ven. Poslanec je měl opakovaně verbálně urážet. Přesto s ním prý šli na večírek do jednoho bytu.

Dotyčná se tam podle její zpovědi šla osprchovat, protože vše nasvědčovalo tomu, že v bytě přespí. "Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu. Neměla jsem jak z té sprchy odejít," vzpomíná studentka.

"Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli, a moje odmítání ho vůbec nezajímalo. Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal," dodala.

Jiné dívky a ženy Deníku N řekly, že po nich Feri přes sociální sítě požadoval nahé fotografie. Zprávy, v nichž k jejich zaslání vyzýval, prý posílal i opakovaně. Jedna z nich byla v době, kdy jí takové vzkazy měly chodit, ještě studentkou gymnázia.

Chování Dominika Feriho mělo být v letech 2015 až 2020 "veřejným tajemstvím" i na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde politik studoval. Podle několika svědectví se měl Feri seznamovat se studentkami tak, že je opíjel na večírcích. Děkan fakulty Jan Kuklík uvedl, že o kauze vůbec nevěděl, tento týden ji ale bude řešit kolegium děkana.

Zda se obviněními zabývá policie, není jasné. "Nemůžeme k tomu poskytovat jakékoliv informace," řekl TN.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Feri: Násilí odmítám, ale omlouvám se

Dominik Feri na obvinění ze sexuálního zneužívání žen v úterý reagoval na svém instagramovém účtu. Jeho vyjádření zveřejňujeme celé a bez úprav:

Před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z těchto lživých nařčení pak vychází další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Nicméně lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám. Jako politik musím počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér. Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy čestně a nehodlám na tom nic měnit.