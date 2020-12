Zatmění Slunce i meteorické roje. Rok 2021 chystá úchvatné nebeské úkazy

V roce 2020 všechny uchvátila kometa NEOWISE, kterou bylo v případě vhodných podmínek možné pozorovat i pouhýma očima. Rok 2021 bude s velkou pravděpodobností na komety o něco chudší. Všechny budou pod hranicí viditelnosti pouhým okem. Nedá se ale vyloučit, že se objeví další kometární překvapení, jako tomu bylo právě v případě NEOWISE.

Světlo obratníku

"13. března nastává nov, díky čemuž budou noci tmavé a bude možné vyhlížet "březnovou záři pro fajnšmekry" – takzvané zvířetníkové světlo. To se táhne podél ekliptiky (roviny zemské dráhy, která se na obloze pomyslně promítá do zvířetníkových souhvězdí – odtud ten název) a nejde vlastně o nic jiného než prach v okolí Slunce soustředěný do rozsáhlého disku, na který se ze Země díváme z boku a který rozptyluje sluneční záření," vysvětluje astronom Petr Horálek.

Po západu slunce, když skončí soumrak, bude možné na hvězdném pozadí najít mlhavý kužel neostré záře. Pro spatření zvířetníkového světla je ale potřeba skutečně temná obloha bez světelného znečištění. Na území Česka jsou takové podmínky většinou na horách, v jižních Čechách anebo na Vysočině.

Eta-Aquaridy

Země každý rok prochází hned dvakrát proudem ledo-prachových meteoroidů, které jsou pozůstatkem Halleyovy komety. "Je ironií, že při jejím předposledním návratu v roce 1910 byl tento fakt převrácen naruby a vynesl skupince lidí dost velké jmění za rozšíření poplašné zprávy, že zemská atmosféra se při průchodu tímto proudem otráví a lidé smrtelně onemocní, pakliže nepožijí speciální lék," popisuje Horálek.

Maximum roje připadá na noc z 5. na 6. května. Měsíc bude jen pět dní před novem, pozorování tak nebude tolik rušit měsíční svit. Místo, odkud budou meteory zdánlivě vylétat, bude v druhé polovině noci jen nízko nad obzorem, i tak ale bude možné spatřit kolem 10 meteorů za hodinu.

Eta-Aquaridy v roce 2013. Colin Legg:

Zatmění Slunce

Jednou z nejzajímavějších událostí roku 2021 bude zatmění Slunce, které nad Českem a Slovenskem nastane po dlouhých šesti letech. Půjde o takzvané částečné zatmění, prstencové zatmění se odehraje nad Kanadou, Grónskem a Ruskem.

Průběh zatmění Slunce 10. června 2021 v Praze. Petr Horálek/Stellarium:

K pozorování zatmění Slunce je nutné vybavit se speciálním filtrem, jinak hrozí poškození zraku.

Noční svítící oblaka

V Česku by v roce 2021 mohly opět nastat ideální podmínky k pozorování "nočních svítících oblak" (NLC). Ta úzce souvisí s meteorickým prachem a kolísáním sluneční aktivity. Ta bude podle Horálka v roce 2021 krátce po minimu, což by mělo vytvořit stabilní podmínky v oblastech, kde se NLC tvoří.

NLC 5. července 2020 nad rybníkem Hrádek. Petr Horálek:

Planetární obři v opozici, Mléčná dráha a meteory

V létě se dostanou dvě největší planety naší soustavy do opozice se Sluncem. Jupiter bude v opozici 20. srpna, už v malém dalekohledu bude možné pozorovat planetu i její čtyři nejvýraznější měsíce, silnější přístroj pak odhalí jednotlivé oblačné pásy či slavnou Velkou rudou skvrnu. Saturn se dostane do opozice se sluncem 2. srpna, i v menších dalekohledech bude možné spatřit jeho prstenec.

V pozadí planet pak bude možné vyhlížet Mléčnou dráhu. "Úsek Mléčné dráhy je pozorovatelný v průběhu letních měsíců celou noc, v červnu vrcholí v půli noci, v září už je nad hlavou po setmění. Pokud budete daleko od měst, kde neruší světelné znečištění, uvidíte stříbřitý pás hvězd s bohatými strukturami až k jižnímu obzoru, kde se v souhvězdí Štíra Mléčná dráha rozšiřuje. Tím směrem se díváme do centra naší galaxie," doplňuje Horálek.

Perseidy

V průběhu srpna nastanou skvělé podmínky pro pozorování meteorického roje Perseidy. Maximum roje připadá na 12. srpna, což bude čtyři dny po novu. Měsíc tak bude svým svitem rušit pozorování jen málo. Za dobrého počasí bude možné pozorovat 50 až 80 meteorů za hodinu.

Maximum Perseid 2018 nad slovenskými Poloninami. Petr Horálek:

Tauridy

Na přelomu října a listopadu nás pak čekají Tauridy. O jasné meteory by se mohly postarat obě větve roje. Mateřským tělesem jižní větve je kometa 2P/Enke, Tauridy z této větve lze pozorovat od zhruba od 10. září až do 20. listopadu. Mateřským tělesem severní větve je pravděpodobně asteroid 2004 TG10, meteory je možné pozorovat mezi 28. říjnem a 17. listopadem. Společné maximum vychází na 4. listopad. Měsíc bude krátce po novu, podmínky pro pozorování tak budou v případě vyjasnění velmi dobré.

Geminidy

"Posledním skutečně excelentním pravidelným meteorickým rojem budou v roce 2021 Geminidy, které sice nemají nejlepší pozorovací podmínky, skvělé budou až v roce 2023, ale vyplatí se na ně podívat," hodnotí Horálek.

Meteory bývají jasné a velmi pomalé, v případě dobrých podmínek lze v době maxima, které nastane v noci z 13. na 14. prosince, spatřit i 100 meteorů za hodinu. Mateřským tělesem Geminid je planetka (3200) Phaeton, radiant, což je označení pro místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, se nachází východně od hvězd Castor a Pollux, které jsou nejjasnějšími hvězdami souhvězdí Blíženců.