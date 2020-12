Zatočte s plýtváním: S tímhle trikem bramborový salát vydrží do Silvestra

Bramborový salát, který vydrží řadu dní nebo silvestrovská bomba ze ztvrdlé vánočky. Tipy na tyto recepty spojuje zásadní myšlenka – zpracovat co nejvíc jídla z toho, co domů přinesete. Nebude to bolet, a ještě k tomu ušetříte.

"Vánoce jsou kritický moment, kdy lidé nakoupí jídla mnohem víc, než jsou schopní spotřebovat," řekla Anna Strejcová z iniciativy Zachraň jídlo. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se celosvětově vyhodí nebo znehodnotí třetina vyprodukovaných potravin.

Lidé z organizace Zachraň jídlo se to snaží napravit. "Z výzkumu vyplývá, že nejvíce lidé vyhazují pečivo, ovoce, zeleninu nebo mléčné výrobky a maso. Je to hlavně proto, že to jídlo dlouho nevydrží, nebo se lidem už nezdá ta kvalita," poukázala Strejcová.

Zejména během Vánoc se obchodníci předhánějí v akčních slevách a Češi na ně ochotně slyší. Výsledek je, že v popelnicích končí za celý rok přes 254 tisíc tun jídla a z toho velká část právě během vánočních svátků. A letos to může být ještě horší, vždyť řada lidí ještě ani neví, s kým u vánoční tabule usedne.

V reportáži najdete recepty z potravin, které po svátcích bude mít doma každý. Například z přípravy bramborového salátu zbyde hodně slupek, které by překvapivě byla škoda vyhodit. Když si je budete schraňovat v mrazáku, můžete z nich jednou za čas udělat vývar. "Jde o mrkev, petržel, celer a slupky z cibule, to je ideální základ vývaru. Jen dejte pozor na poměr surovin," radí Bára Kebová z iniciativy Zachraň jídlo.

Dilema většiny českých rodin je, kolik dní po Štědrém dnu je možné ještě bramborový salát bezpečně pozřít. Někteří to prý zvládnou i na Silvestra. Na to, aby se salát méně kazil existuje jednoduchý trik. "Bramborový salát se rychleji kazí, pokud je v něm cibule. Takže ideální řešení je salát rozdělit na dvě poloviny a do té druhé přidat cibuli až těsně před jídlem," navrhuje Bára Kebová.

Také spotřebovat celou vánočku bývá v domácnostech problém, natož když ještě u příbuzných dostanete druhou nebo dokonce třetí. Když už vánočka není měkká a nadýchaná, ale je tzv. na prohození oknem, tak ji nemusíte vyhazovat. Cukrář Josef Maršálek má exkluzivní tip, jak ji i tak sníst, a navíc z ní udělat hlavní hvězdu večera.

"Je to španělská specialita s názvem torrijas," řekl Josef Maršálek. Původně se torrijas dělaly ze starého pečiva, které se nestačilo sníst, obalilo se ve směsi mléka a vajíček a osmažilo se v olivovém oleji.

"Máme vajíčka, do těch přidáme mléko, koření, skořici a pak cukr a trochu soli," popisuje recept Maršálek. Obalíme ve směsi a přehodíme na pánev. K tomu si můžeme udělat ještě kompot ze sušeného ovoce, které velmi často během svátků dostáváme.

Zkuste si na letošní Vánoce udělat plán. Pečlivě si rozepište, co budete potřebovat a nenakupovat více, než potřebujete. Také nechoďte nakupovat hladoví, máte pak větší tendence kupovat zbytečnosti. A když už nějaké opravdu nakoupíte, zkuste je podle našich rad a tipů náležitě spotřebovat. Vařit se dá totiž téměř z čehokoliv.