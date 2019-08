Zatroubil na auto, pak se bál o život. Druhý řidič totiž tasil pistoli!

Při vyjíždění z obchodního centra řidič zatroubil na vozidlo před sebou. Jeho šoféra taková malichernost ale evidentně pořádně vyprovokovala. Vystoupil, z opasku vytáhl pistoli a namířil si to rovnou k muži, který zatroubením upozornil na příliš pomalou jízdu.

"Muž měl legálně drženou střelnou zbraň, kterou mu policisté ihned po incidentu odebrali a v současné době bude probíhat řízení, kde se bude zkoumat, zda je schopen být nadále držitelem zbrojního průkazu," popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policie incident vyšetřuje pro podezření z trestného činu vydírání. Ozbrojený muž troubícího řidiče varoval, že si má sednout zpátky do svého auta. Kdyby nedržel v ruce pistoli, šlo by o obyčejnou hádku - s pistolí v ruce už by ale podle policie mohlo jít právě o vydírání. za to hrozí dva až osm let vězení.