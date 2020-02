Zavinil srážku s kamionem, teď dluží čtyři miliony!

Možná vám to přijde dost, jenže není.



Vedle toho navíc zbytečně vyhazují peníze oknem za pojistky, které jim v případě tragédie vůbec nepomohou.



Vraťme se ale k případu z posledních dní.



Pan Karel ve Škodě Octavia zavinil srážku s kamionem. Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění, celková škoda se ale vyšplhala na závratných 39 milionů korun. Kamion totiž nedoručil převážené zboží včas, a proto firma, která na náklad čekala, požaduje náhradu za ušlý zisk.



Díky sjednanému limitu povinného ručení zaplatila pojišťovna za škodu 35 milionů korun, zbylé čtyři miliony musí pan Karel zaplatit ze svého. Náhle mu tak vznikl obrovský dluh, který není schopný ihned splatit a musí se zadlužit na několik let. „Pokud by si pan Karel sjednal vyšší limity plnění např. na 100 milionů korun, zaplatil by pouze o zhruba 200 korun ročně víc. Což je oproti jeho současnému dluhu opravdu minimální částka," Škody, které vznikají při dopravních nehodách jsou opravdu velké a vyšplhají se na desítky milionů korun. Patří mezi ně například újma způsobená na zdraví, odškodné pro pozůstalé osoby, nebo ušlý zisk v případě způsobení invalidity.