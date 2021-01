Čína testuje nový superrychlý vlak, jehož maximální rychlost by mohla dosahovat až 620 kilometrů v hodině. Jednalo by se o rekord. Prototyp vlaku má konstrukci z uhlíkových vláken, jeho tvar pak zaručuje nízký aerodynamický odpor, využívá také technologii magnetické levitace. Do útrob rychlovlaku se podívejte ve videu.