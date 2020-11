Zavřené další školy, zrušené vlaky. Co bude od listopadu jinak? PŘEHLED

Nový měsíc s sebou přináší i několik změn, na které by se lidé měli připravit. Vzhledem k epidemii koronaviru a přísným opatřením v listopadu bude novinek méně, některé ale budou razantní. Vyzkoušíme si například zavřené obchody o nedělích. Jaké další změny nás čekají, se dozvíte v následujícím přehledu.

Zavřené obchody

Na konci října vláda opět zpřísnila opatření. Jedním z nových nařízení jsou i zavřené obchody v neděli s výjimkou lékáren, čerpacích stanic a některých dalších. Poprvé jsou obchody v neděli zavřené 1. listopadu.

Jestli se epidemiologická situace výrazně nezlepší, platí toto nařízení minimálně do 20. listopadu. Znamená to, že obchody budou v neděli zavřené minimálně třikrát.

Obnova splátek

V sobotu 31. října skončilo splátkové moratorium, tedy mimořádný odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli epidemii koronaviru. Od 1. listopadu tak už lidé musí znovu splácet své půjčky.

Zvláštní školy

Od pondělí 2. listopadu budou uzavřené zvláštní školy. Hendikepované děti se tak přidají ke všem ostatním žákům a studentům (s výjimkou předškoláků) a budou mít distanční výuku. Vláda zatím neví, kdy by se mohly děti opět vrátit do lavic. Vše záleží na vývoji epidemie.

Konec nouzového stavu

A pokud bude epidemiologická situace příznivější, dočkáme se v listopadu i konce nouzového stavu. Ten byl v pátek 30. října prodloužen na základě hlasování v Poslanecké sněmovně do 20. listopadu.

Zrušené vlaky

Od 4. listopadu České dráhy kvůli pokračující epidemii zruší některé další dálkové vlaky. Dotkne se to především spojů z Prahy do severních Čech a Německa a také expresů směřujících do jižních Čech.

Omezeny budou například spoje mezi Prahou a Chebem přes Ústí nad Labem, mezi Prahou a Českými Budějovicemi nebo Prahou a Berlínem přes Děčín a Drážďany. Kompletní přehled naleznete na stránkách dopravce ZDE.

Přezutí pneumatik

Od 1. listopadu mají řidiči povinnost mít na autech zimní pneumatiky, pokud je na silnicích souvislá vrstva sněhu. Ta sice zatím není, s blížící se zimou je ale lepší se mít na pozoru a být připravený. Český hydrometeorologický ústav navíc předpovídá ke konci listopadu sníh i v nížinách.

Pozor by si řidiči měli dát i na úseky, kde je zimní výbava od listopadu vyloženě povinná bez ohledu na to, zda tam leží sníh, či ne. Zpravidla se jedná o horské úseky.

5G síť

Mobilní operátoři O2 a Vodafoně už spustily na některých místech v České republice komerční 5G síť, v listopadu se k tomu odhodlal i T-Mobile. Od 1. listopadu nabídne pokrytí v Praze a Brně.

Nové herní konzole

Listopad určitě uvítají milovníci videoher. Po mnoha letech totiž bude představena nová generace herních konzolí. Ti, kteří nedají dopustit na PlayStation od Sony, se mohou těšit na PlayStation 5, který se na trh dostane 19. listopadu.

Ti, kteří dávají přednost raději produktům od Microsoftu, se dočkají nového Xboxu Series X. Ten přijde ještě dříve než PlayStation, k dispozici bude už 10. listopadu.