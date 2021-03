Zavření továren není vyloučeno. Rozhodnout se má v půlce března

Do konce nejtvrdších vládních opatření zbývá 16 dní, každý den přesto přibývá kolem 15 tisíc nově nakažených. Dalším krokem, který by mohl následovat, je uzavření továren. Vláda k tomu zatím nechce přistoupit a sází na masivní testování ve firmách. Zda je uzavření fabrik namístě, se má rozhodnout v polovině března. V tu dobu totiž budou k dispozici výsledky povinného testování ve firmách a ukáže se, jak rizikové provozy ve skutečnosti jsou.

Zavřít, nebo nezavřít fabriky? To je otázka, která sice v tuto chvíli neleží přímo na jednacím stole, pořád ale visí ve vzduchu.

Podle šéfa odborů Josefa Středuly by se mělo období velikonočních svátků využít k tomu, aby se továrny, které nejsou součástí kritické infrastruktury, uzavřely. A tím se alespoň na pár dní ještě razantněji omezily kontakty mezi lidmi.

"Tady jde o životy a o zdraví. Jestli myslíme vážně, že chceme s tím virem udělat všechno, abychom ochránili životy, tak nám nezbývá, než těchto čtyř dní využít. Budeme dál doporučovat vládě, aby tento nástroj využila, pokud ho nepoužije, jsem sám zvědav, jakým způsobem to budou vysvětlovat," prohlásil Středula.

Názor odborů sdílí i sociálnědemokratičtí ministři. Členové vlády za hnutí ANO o tom ale nechtějí ani slyšet. Povinné testování ve firmách je prý v boji proti koronaviru efektivnější postup.

"Kdybychom přistoupili k tomu, že bychom to zavřeli, ti zaměstnanci by byli doma, logicky bychom neměli žádný přehled o tom, jestli jsou ti lidé pozitivní, nebo negativní," řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Ilustroval to na příkladu Správy železnic, kde se zatím podařilo otestovat třetinu zaměstnanců, tedy více než 6300 lidí. Z nich bylo na covid-19 pozitivních pouze 21.

Podle Hospodářské komory by se vláda měla zaměřit na kontrolu dodržování současných opatření a zavést případně výraznější sankce, zajistit podmínky pro testování ve firmách, zasaženým podnikům ztráty kompenzovat a podniky hlavně nechat běžet.

"Ty ekonomické dopady na podniky, kdyby se zavřelo na 3-4 týdny, tam by se dostaly z trhu, tam to místo by obsadil někdo jiný, obvykle za zahraničí," uvedl předseda komory Vladimír Dlouhý.

Celý rozhovor s Vladimírem Dlouhým si můžete poslechnout tady:

Podle pravděpodobně budoucí hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se bude o případném omezení výroby hovořit v polovině března. To už budou k dispozici výsledky testování ve firmách.

"Výsledky se nám začnou objevovat v informačním systému a podle toho můžeme vyhodnotit, jestli je v těch firmách problém, nebo není. Všechno záleží na tom, jak budou vycházet výsledky," domnívá se Svrčinová.

Podle hygieničky je ale paradoxně větší riziko přenosu v malých a středních firmách, než v těch větších, kde se protiepidemická opatření dodržují striktněji.