Zavřeno od půlnoci! Toto opatření nás může položit, stěžují si v barech

Výčepní Pavel přišel na začátku koronavirové krize o práci v luxusní restauraci. Našel si práci v nedalekém podniku, teď se bojí, že ztratí i tohle místo. "Z restaurace do pivnice jsem šel, a najednou nás čeká další omezení, kdy máme zavírat ve dvanáct. My jsme otevření do dvou do rána, takže všichni číšníci a kuchaři se sem slezou. Takže my na tom budeme znatelně bití,“ má jasno.

Mnoho podniků to řeší posunutím pracovní doby. Otevřou dřív. Jenže bary a kluby vydělávají nejvíc v noci. "Pro kluby, které vlastně vydělávají největší peníze mezi desátou a druhou, třetí hodinou ranní, je to vlastně smrtelná rána," má jasno další z barmanek.

Začít zavírat o půlnoci by měly pražské restaurace a bary od středy. A to i přesto, že vláda slibovala, že se Česko vyhne opatřením, která by ohrozila chod ekonomiky. "Je pravda, že o některé tržby přijdou, ale v dané chvíli, když dáme na misky vah, co je důležitější, tak je to jednoznačně ochrana zdraví," oponuje ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Navíc přišla v době, kdy podniky začaly znovu nabírat zaměstnance. Podle některých provozovatelů se už ale stoupající počet nemocných na návštěvnosti projevuje.