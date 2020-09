Zavřít střední školy? "Děti se vůbec nic nenaučí!" zuří rodiče. ANKETA

Argumenty, proč není dobrým řešením uzavřít na 14 dní střední školy v rizikových regionech, jsou různé. Vesměs se však lidé v diskuzích shodnou na tom, že se jim takové opatření nelíbí. A dávají to dost důrazně najevo.

Někteří tvrdí, že když si děti nebudou moci bacily vyměňovat ve škole, budou si je zkrátka vyměňovat jinde. "Smysl zavřít školy by mělo, kdyby i ty žáky doma zavřeli na zámek, aby nemohli vycházet. Jinak to moc smyslu nemá, protože když nebudou chodit do školy, tak budou chodit jinam," napsal na facebooku TN.cz pan Jaromír.

"Mládež se bude shromažďovat, kde se dá, protože se bude nudit," tvrdí totéž paní Jana. "Super, místo školy šup do obchodních center. Paráda, pane Prymulo," vzkazuje ministru zdravotnictví paní Hana.

Další skupina lidí si láme hlavu na tím, proč by se mělo opatření týkat pouze středních škol. "Protože jenom na středních školách je covid, tohle je už k smíchu. Tohle může vymyslet jenom blbec," píše David. "Nechápu. Děti na ZŠ a v MŠ koronu chytit nemůžou?" ptá se paní Renata.

Ozývají se i názory, že dvoutýdenní uzavření škol vůbec nic neřeší. "No tak to fakt je řešení. A pak šup do školy na 14 dní," kritizuje opatření paní Jana. Jiní nevěří, že to bude trvat pouze dva týdny. "Prdlajs na 14 dní. Zas nás necháte doma půl roku," vzkazuje vládě Johanka.

Častým argumentem pro nesouhlas je i obava o vzdělání dětí a mládeže. "Tímhle stylem generace dnešních dětí bude opravdu dutá jak bambus," konstatoval pan Miroslav.

"Školství je v katastrofálním stavu, tak k tomu přidáme naše děti. Vždyť můžou být úplně duté, že? Bez řádného vzdělání se s nimi bude lépe manipulovat," napsala naštvaně paní Leona. "A co ti v prvním ročníku? Se ještě ani nerozkoukali na střední škole. To budou duté hlavy," nechápe paní Milada.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nicméně už minulý týden uvedl, že případné uzavření středních škol by se netýkalo prvních ročníků. Zatím není jisté, zda se skutečně střední školy uzavřou. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý prohlásil, že se od pondělí zavedou opatření pro střední školy, odmítl však zatím upřesnit, o jaké konkrétní nařízení se jedná.

Vzhledem k vyjádření Prymuly na TV Prima, že jsou střední školy aktuálně nejrizikovějším místem pro šíření nákazy a je potřeba je zavřít, je však distanční výuka vysoce pravděpodobná. "Opatření bude krátkodobé, bude platit pouze po dobu dvou týdnů. Jeho cílem bude rychlé snížení reprodukčního čísla," uvedl Prymula.

Podívejte se na celou úterní tiskovou konferenci ministrů zdravotnictví a školství: