Zažíváme teror, naříká nakažená rodina. Sousedi nás lynčují

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo hygienikům zveřejňovat počet nakažených v jednotlivých obcích, informace poskytuje pouze na úrovni okresů. Jedním z důvodů je přitom ochrana nakažených. Rozhodnutí jistě kvituje i naše čtenářka, která se rozhodla podělit s námi o detaily, jak se nakaženým v této tíživé době žije.

Nepříjemný je již samotný fakt, že mají v rodině potvrzenou pozitivní nákazu onemocnění Covid-19, proto žijí ve strachu a přísných hygienických opatřeních. Již tak vypjaté psychice nepomáhá ani reakce jejich okolí. „Začínají se šířit pomluvy a neskutečně krutá obviňování členů mě rodiny. Dostává se k nám ze všech stran jen kritika, odsuzování a drby,“ popsala smutně naše čtenářka.

Nejde přitom jen o nejbližší sousedy, informace o nákaze se rychle rozšířila. „Dokonce už nám volali že vzdálenějšího města, že obviňují mou rodinu z toho, že naší vinou umírají lidé,“ popsala smutně čtenářka, která si přála zůstat v anonymitě. Není divu, její rodina se stala pro široké okolí lynčovanými oběťmi.

„Každý den nám píšou. Graduje to každým dnem,“ konstatuje smutně pisatelka. Od nikoho se nedočkali podané pomocné ruky, maximálně je někdo v dobrém varuje, jaké nové nesmyslné výplody se o jejich rodině šíří. „Tihle lidé se nebojí být krutí a lynčovat druhé, i když mají jen vymyšlené argumenty,“ dodává.

„Vidím, co to dělá s psychikou mé rodiny, natož co bude následovat, až se uzdraví a budou muset do práce mezi zlé pomlouvačné krky, co si neberou servítky, nebo třeba na nákup, kde tyhle lidí potkají,“ děsí se čtenářka a nechce ani domýšlet, co může následovat, až se uzdraví.

Zdá se, že v Česku jsou nejen slušní lidé, kteří se snaží pomáhat, šijí roušky a dobrovolně pracují pro seniory. „Tihle lidé se bijí do prsou, jak jsou solidární a lidští, ale ve skutečnosti se neštítí používat fámy a vykonstruované teorie k tomu, aby bezohledně ničili psychický stav a životy jiných. Kam až tohle zajde?"

„Pevně doufám, že brzy se tím někdo začne zabývat,“ dodává smutně paní závěrem. Nenávistné komentáře lidí právě na adresu pozitivních pacientů odsoudil i premiér Andrej Babiš: „Ti lidé za to nemůžou a my proti tomu musíme postupovat společně. Lidem, kteří se nakazili a dodržují naše doporučení a nařízení vlády, bychom měli spíše pomoci, aby se z toho co nejdříve dostali, a ne je odsuzovat.“