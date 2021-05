Zběsilá honička skončila během přes pole, policisté byli v lepší kondici

Policisté na Šumpersku po automobilové honičce po polích dopadli muže, který má na svědomí několik krádeží. Navíc to nebylo poprvé, co policistům ujížděl. Teď už sedí ve vazbě a čeká na soud.

Náročnou cestu úniku si před policisty zvolil třicetiletý muž, když ho hlídka chtěla zastavit. Na krku totiž už měl obvinění za krádeže a vloupání.

"Na podezřelého policisté natrefili poblíž Úsova. Seděl za volantem vozu Renault Clio, který byl policistům předešlého dne hlášen jako odcizený z garáže rodinného domu v Úsově," popsala mluvčí policie Jiřina Vybíhalová.

Jakmile zjistil, že je opět v hledáčku policie, sešlápl plyn, najel na zaseté pole a snažil se zmizet směrem na Královou. Ani tentokrát se mu ujet nepodařilo. Po zhruba kilometr a půl dlouhé rallye na poli s kradeným vozem zapadl a vydal se dále po svých.

"Policisté však byli v mnohem lepší kondici a muže krátce na to po zhruba dvou stech metrech dopadli a zadrželi," doplnila Vybíhalová.

Dechovou zkouškou prošel, test na drogy byl ale pozitivní. Pak se ukázalo, že má na svědomí další vloupačky. Vloupat se měl například do autodílny, garáží i do rodinných domů. Celkově podle policie napáchal škodu za 170 tisíc korun. Nyní je ve vazbě, hrozí mu až pět let vězení.