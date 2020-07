Zbitého kamaráda nechali umírat v lese. Soud rozdal tvrdé tresty

Čtveřice loni v únoru svého kamaráda Ilongu, kterému okolí přezdívalo Milan, údajně vylákala do žabovřeského parku. Tam ho měli začít surově bít baseballovou pálkou. Zmlácenému prý nasadili na hlavu igelitový pytel a odvezli ho do lesa nedaleko Bílovic nad Svitavou.

Tam podle soudního spisu 22letého mladíka měli znovu surově zbít. Údajně do něj i kopali a během brutálního útoku ho navíc měli zdrogovat extází. Surově zbitého navíc prý okradli o 140 tisíc korun. Ty měl připravené na obchod, který se neuskutečnil. Ilonga pracoval jako prodejce tabáku do vodních dýmek. V lese ho měli nechat napospas osudu.

Údajně nejsurovějšího z útočníků, Marka V., poslal soud za pokus o vraždu za mříže na 18 let. Druhý nejvyšší trest, deset let, si odnesl Patrik I. a Vojtěch H. byl odsouzený na šest let. Duc Anh T., poslední z útočníků, se u soudu hájil tím, že v době útoku byl pouze řidič. Soud ho poslal za mříže na devět let.

Podle soudce Aleše Novotného byli hlavními strůjci činu Vojtěch H. a Marek V. Podle Ilongova zmocněnce Miroslava Kučery byla motivem činu pomsta a snaha zbavit se dluhů, které si Marek V. nadělal.

"Je zázrakem, že to všechno přežil. Dopustili se na něm obrovské brutality, která nemá obdoby. Navíc, když jsou to všechno bývalí spolužáci," řekl Kučera u soudu. "Milan" podle závěru znalců přežil jen díky štěstí.

Brutální útok mu způsobil vnitřní krvácení, krvácení do mozku a jeho zhmoždění a celou řadu dalších zranění. Podle soudce muselo být všem čtyřem jasné, v jakém stavu mladík je a že mu jde o život.

K útoku navíc došlo v únoru a čtveřice "kamarádů" měla nechat zmláceného Ilongu ležet v lese. Život mu zachránila smska, kterou předtím, než zkolaboval, stihl odeslat pomocí aplikace v mobilu.

Jen díky tomu se bezvládného mladíka podařilo najít. Následky surového útoku si ponese celý život. Zůstal znetvořený v obličeji, od útoku nemůže chodit. Dokáže hýbat pouze levou rukou, a to jen částečně. Se svým utrpením se navíc nemůže ani svěřit. Od osudného dne nedokáže totiž na jeden výdech říct víc než ano nebo ne.

"Jde o nevratné poškození zdraví mladého člověka, jeho vyřazení ze života. Jde o až nepochopitelně brutální útok, který mají na svědomí středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní lidé," zaznělo u soudu. Tři z obžalovaných jsou totiž středoškoláci a jeden studuje vysokou školu.

Státní zástupce Petr Bejšovec původně navrhoval pro útočníky až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest.

Že se čtveřice na brutální útok připravovala, u soudu prokázaly záznamy z jejich mobilních telefonů. Poté, co svého známého téměř umlátili k smrti, navíc jeden z nich psal, že by "vydařená akce stála za oslavu". Ta se měla plánovat v jedné z nejdražších restaurací v Brně, ve společnosti prostitutek a kokainu.

Nikdo z obviněných čin nepopíral, snažili se však svalit vinu jeden na druhého, a to i prostřednictvím svých právních zástupců. Největší podíl na útoku měl mít Marek V., který mladíka téměř zabil baseballovou pálkou.