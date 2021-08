Zbyly vám staré jízdenky MHD? Pražský dopravní podnik je vykupuje

Od 1. srpna v Praze zdražilo cestování městskou hromadnou dopravou (MHD), a tak staré jízdenky už neplatí. Řada lidí má ale doma lístky, které si nakoupili do zásoby ještě před tarifními změnami. Dopravní podnik hlavního města je teď začal vykupovat.

Už třetí týden si cestující připlácí v pražské MHD. Na tom tratí nejvíce ti, kteří byli zvyklí kupovat si jednorázové jízdenky. Lístek na půl hodiny už nestojí původních 24, ale 30 korun a devadesátiminutový zdražil z 32 na 40 korun. Pokud lidé mají doma nepoužité papírové lístky z doby před tarifními změnami, dopravní podnik se rozhodl je od lidí vykoupit.

Výkup maximálně do 5 lístků

První možností, kde se dají lístky vracet, jsou prodejní místa Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) ve třiceti stanicích metra. V infocentrech a v trafikách je lidem zpět nevezmou, prodejci tam ale smí vzít maximálně pět kusů. "Výkup na všech prodejních místech bude do maximální výše pěti kusů bločkových jízdenek od jedné nominální hodnoty, a to z důvodu kontroly jejich pravosti," uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. Lístky je tam možné vracet ale jen do konce srpna.

Výkup nad 5 lístků

Více než pět kusů starých jízdenek je možné vrátit v budově Centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti, kde se vrací i jízdenky zakoupené z automatů. Tam navíc mohou lidé vracet lístky ve větším množství najednou až do 31. ledna 2022. Od září to navíc bude jediné místo, kde bude možné staré nepoužité jízdenky vracet.

Jízdné DPP zdražil od 1. srpna po více než deseti letech. Lístky podnik naopak zlevnil těm Pražanům, kteří se nacházejí v hmotné nouzi.