Zbytečná snaha ajťáků. Stát jejich e-shop na dálniční známky nepoužije

Lednová akce odborníků z oblasti IT, kdy se přes víkend pokusili naprogramovat systém na prodej elektronických dálničních známek, nakonec vyjde vniveč. Státní podnik Cendis, který má vývoj elektronické dálniční známky (EDAZ) na starosti, nakonec postaví systém úplně nový. Práci dobrovolníků ocenil, na požadavky státu se ale nedala aplikovat.

Zakázka na elektronické dálniční známky stála místo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Jeho resort za ni měl soukromé společnosti zaplatit 401 milionů. Ta nakonec od zakázky sama odstoupila. Kremlíka nechal premiér Andrej Babiš odvolat. Skupina IT specialistů se pod vedením Tomáše Vondráčka sešla, aby ukázala, že zvládne e-shop naprogramovat za víkend a zadarmo.

Na jejich akci přišli i premiér Andrej Babiš a Kremlíkův nástupce Karel Havlíček. "Osobně bych si přál, aby e-shop naprogramovaný na hackathonu byl pro stát použitelný, což je, jak jsem se dozvěděl, na velice dobré cestě a následně bychom mohli soutěžit jenom jeho správu," napsal v lednu na facebooku Babiš.

Stát si ale nakonec vyvine systém vlastní. "Koncepci systému EDAZ jsme položili přes sebe s návrhem z hackathonu a našli jsme dva konkrétní průniky dílčích částí, kde jsme se možností využití zabývali velmi podrobně. Mnohokrát jsme se sešli, analyzovali jsme zdrojové kódy, ale nakonec jsme se společně se zástupci hackathonu shodli na tom, že pro stát bude efektivnější postavit EDAZ na novém základu, který bude potřebám celého systému více odpovídat," oznámil Jan Paroubek, který je pověřený řízením státního podniku CENDIS.

Právě státní podnik byl nakonec ministerstvem vývojem systému pověřen. To, co mělo stát 401 milionů, nacenil na 128 milionů. Celková výše zakázky je přes 300 milionů, ale do toho je započítán také systémový integrátor, vybudování kontroly a samotná kontrola, tedy tři položky, které v kritizované částce 401 milionů za původní systém nebyly započítány.

Podle CENDISu se za víkend dá vytvořit funkční model, ale ne tak důležitý IT systém státní správy. Adaptace produktu vzešlého z hackathonu by vyžadovala další čas a práci, což uznává i hlavní organizátor akce Tomáš Vondráček.

"Zjednodušeně lze říct, že funkční a uživatelské požadavky SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury - pozn. red.) by znamenaly významné změny a úpravy díla, které vzniklo v hackathonu, což by znamenalo vícepráce a zároveň nutilo Cendis přizpůsobit celé dílo zvoleným technologiím. Výsledný efekt by tak nepřinesl úspory. Architektura řešení však byla použita jako inspirace,“ řekl Vondráček.

Přesto nešlo o zbytečnou práci, věří šéf CENDISu Paroubek. „inspirovali jsme se nejen architekturou, ale i přístupem, vůlí po inovativním řešení, energií organizátorů, vzdorem proti starým IT praktikám. Výsledkem je úplně nový projet, který ušetřil mnoho milionů,“ dodal.

Systém na elektronické dálniční známky by měl být spuštěn nejpozději k 1. lednu 2021. CENDIS věří, že zakázka bude hotová včas a řidiči tak už příští rok nebudou muset nic lepit na sklo.



