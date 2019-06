Zbytečné právní předpisy, návrh zákona jich má zrušit až 800!

Ministerstvo vnitra do konce srpna předloží návrh zákona, kterým chce zrušit zbytečné a nefunkční zákony, nařízení vlády a vyhlášky. V první fázi by to mělo být 800 právních předpisů od roku 1918 do současnosti. Resort to uvedl v dnešní tiskové zprávě. Ministr Jan Hamáček (ČSSD) záměr prosadil na dnešním jednání vlády.