Zbytečný risk! Další turisté vyrazili do hor v teniskách a teplákách

Horští záchranáři mají za sebou další náročný zásah způsobený nedbalostí turistů. Muž a žena, oblečeni pouze do teplákových kalhot a tenisek, se vydali v sobotu odpoledne na nejvyšší vrchol České republiky. Cestou na Sněžku zabloudili a v náročném terénu a mrazivém počasí rychle ztráceli síly.

Mladá dvojice vyrazila na výlet z centra Pece pod Sněžkou. Zvolili cestu přes Obří důl, která je v zimě určená pouze pro skialpinisty, nikoliv pro pěší turistiku. Kvůli nedostatečnému vybavení muž i žena brzy promrzli a výlet se tak rázem proměnil v boj o život.

Vyčerpaní turisté ve večerních hodinách kontaktovali policii, která výzvu předala Horské službě. Záchranáři se snažili promrzlé výletníky co nejpřesněji lokalizovat. Práci jim však ztěžovaly špatné informace od ztracené dvojice, která tvrdila, že se nachází pod vrcholem Sněžky na modré turistické cestě. Mladí lidé navíc neměli nainstalovanou aplikaci Záchranka, která by usnadnila jejich lokalizaci díky automatickému odesílání polohy.



Do terénu vyrazilo šest záchranářů, kteří se rozdělili do dvou skupin. První se vydala na čtyřkolce od Luční boudy, druhá na skútru směrem od Obřího dolu. "V průběhu telefonátu postupně docházelo k upřesňování místa tím, že si cestu znovu prošli telefonicky a místo doupřesnili. Mohlo se totiž stát, že dvojice nasměruje záchranné týmy na samotný vrchol Sněžky a akce by se tak výrazně prodloužila," potvrdili zasahující záchranáři Wolfgang Berger a Tomáš Novák.

Záchranné skupiny se pak potkaly u promrzlé dvojice asi 500 metrů pod Slezskou boudou. Turisté byli vyčerpaní, měli promočené boty i rukavice. Dokonce jim zmrzla i voda, kterou měli s sebou na pití. "Byli špatně obutí i oblečení, neměli u sebe suché náhradní věci ani čelovku či baterku,“ popsal situaci Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.

Záchranáři silně podchlazenou dívku zabalili do termofolie a pomocí speciálního člunu zajistili její převoz na stanici Horské služby. Kvůli vysokým závějím museli stroj cestou dvakrát vyprošťovat. Mladému muži pomohli záchranáři na skialpech dostat se k záchranným strojům a poté ho také převezli na základnu. Dvojice skončila v trutnovské nemocnice.



Nejde přitom o ojedinělý zásah horských záchranářů za uplynulý víkend. Nevhodně oblečené turisty zachraňovali v neděli v Moravskoslezských Beskydech. O případu jsme informovali v tomto článku. Záchranáři proto apelují, aby lidé nepodceňovali oblečení a výbavu před tím, než se vydají do hor. Doporučují vhodné obutí a oblečení, mít náhradní věci v batohu a rozhodně nainstalovanou aplikaci Záchranka.