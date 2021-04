Zbývá poslední týden lockdownu! Co se bude dít dál? VELKÝ PŘEHLED

Nouzový stav platí do 11. dubna a členové vlády se shodují, že další lockdown už znovu nechtějí. "Faktem je, že nouzový stav končí, prodlužovat ho nebudeme, pojedeme podle pandemického zákona," prohlásil v nedělním rozhovoru premiér Andrej Babiš.

Původně vláda usilovala o prodloužení nouzového stavu téměř do konce dubna. S tím ale nesouhlasila opozice, která měla výhrady k některým opatřením. Sněmovna nakonec odsouhlasila prodloužení "pouze" o 14 dnů. Ovšem za určitých podmínek.

Vláda se například zavázala, že zruší povinné nošení roušek při sportování nebo na místech, kde nedochází ke kontaktu s dalšími lidmi. Další podmínkou zákonodárců bylo, aby se nejpozději do 12. dubna otevřely školky a první stupně základních škol.

Ministerstvo školství už rozeslalo do mateřských i základních škol materiál, v němž popisuje, jak má vypadat návrat dětí do tříd. V pondělí 12. dubna by se do škol měli vrátit předškoláci a část žáků prvního stupně. Oproti původnímu plánu nebudou muset mít děti ve školkách roušky. V některých okresech ale školy možná zůstanou zavřené. Mělo by jít o oblasti, ve kterých se situace nelepší. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude důležité reprodukční číslo. Informace vláda upřesní ve středu 7. dubna.

Už nyní je ale jasné, že návrat dětí do mateřských a základních škol se neobejde bez opatření. Ministerstvo zdravotnictví plánuje testování žáků i tzv. rotační styl výuky.

Jaká opatření skončí první?



Kromě otevření školek a škol zákonodárci při prodlužování nouzového stavu odhlasovali i usnesení, že má vláda nejdéle do 6. dubna zrušit omezení pohybu mezi okresy. Vláda tento krok projedná v úterý, zatím se ale počítá s variantou, že cestovat do vzdálenějších obcí a měst bude možné až po ukončení nouzového stavu, tedy od 12. dubna.

Anketa Které opatření byste zrušili jako první? Nošení roušek a respirátorů venku 30 101 hlasů Nošení roušek a respirátorů uvnitř 1 3 hlasy Uzávěra okresů 36 119 hlasů Zákaz nočního vycházení 2 6 hlasů Uzávěra škol 11 36 hlasů Uzávěra obchodů a služeb 19 62 hlasů Zákaz pití alkoholu na veřejnosti 1 3 hlasy Hlasovalo 330 lidí.

V ten den se začne vláda řídit tzv. pandemickým zákonem. Kromě zákazu cestování mezi okresy tak má skončit třeba i noční zákaz vycházení. Drtivá většina opatření - nošení ochrany dýchacích cest, povinné testování ve firmách nebo zákaz provozu maloochodu a služeb, by platila ale dál i bez stavu nouze.

Rozvolnění by se mělo řídit upraveným protiepidemickým systémem (PES), který má na starosti hlavní hygienička Pavla Svrčinová a ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by mělo být rozvolnění opatrné a pozvolné, aby bylo možné rychle reagovat na vývoj epidemie a případně zabránit další vlně.

V rozhovoru pro Právo Hamáček sdělil, že teprve po zrušení plošných opatření a návratu dětí do škol se může začít rozvolňovat v oblasti obchodu a služeb. Povolené by mohly být třeba i zahrádky restaurací. S těmito úlevami ale místopředseda vlády počítá až nejdříve na konci dubna.

Pandemický zákon

Oproti stávající krizové legislativě má pandemický zákon omezenou platnost, a to pouze do 28. února 2022. Od okamžiku jeho účinnosti je souběžně s ním vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti, který Sněmovna může opakovaně rušit a vyhlašovat. Během pohotovosti je možné přijímat mimořádná opatření, ale vláda má jasně nastavené mantinely. Je možné omezit otevírací dobu obchodů a služeb nebo zakázat společenské akce. Nelze ale například zavřít hranice či zakázat vycházení.

Zatímco krizová opatření během nouzového stavu nařizuje vláda, během pandemické pohotovosti má tuto pravomoc ministerstvo zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Výslovně bude možné omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény, veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně bez nutnosti nouzového stavu.

Zatímco během nouzového stavu vláda nemusí informovat Sněmovnu o jednotlivých opatřeních ani jejich dopadech, v případě pandemického zákona musí všechny kroky odůvodňovat a o veškerých změnách Sněmovnu pravidelně informovat.

Premiér Andrej Babiš v neděli oznámil, že nouzový stav už se znovu prodlužovat nebude. Podívejte se na reportáž: