Co s dovolenou na konci roku? Máte tři možnosti, některé velmi výhodné

Blíží se konec roku a tím se krátí i čas na vyčerpání dovolené. Zůstaly vám ještě dny volna, které jste si během letošního roku nestihli vybrat? Do kdy musíte dovolenou vyčerpat a na co máte nárok?

1. Převod dovolené do roku 2021



Konečný termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, který by ji měl nařídit tak, aby si ji zaměstnanec stihl vybrat do konce roku, ve kterém mu na ni vznikl nárok. Zákon ale přímo povoluje převod zbytku dovolené do následujícího roku. Letošní dovolenou je tedy možné vybírat i v příštím roce, záleží ale na dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem. Loňskou dovolenou musíte vybrat nejpozději do konce letošního roku.

Zaměstnavatel by měl vytvořit tzv. rozvrh čerpání dovolené, ve kterém je rozepsáno, kdy můžete dovolenou čerpat. Zaměstnavatel také nemusí vaší žádosti o dovolenou vyhovět kvůli provozní potřebě.

2. Proplácení dovolené



Na proplacení nevyčerpané dovolené má člověk nárok pouze v případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru. V takovém případě má zaměstnanec nárok na proplacení dovolené z aktuálního roku i předchozích let. Tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku.

3. Co dělat v případě, kdy firma nařídila na konec roku dovolenou a vám už žádná nezbývá?



Zaměstnavatel při takto nařízené dovolené musí zajistit, aby zaměstnancům nějaká dovolená do konce roku zbyla a bylo tak možné dobu nařízeného volna pokrýt. V provozech, kde je výkon práce například koncem roku pozastaven, je postup takový, že by oddělení lidských zdrojů firmy mělo hlídat, aby zaměstnavatel nepovolil čerpat zaměstnanci dovolenou až zcela ze 100 %.



Pokud by si už dovolenou zaměstnanec vyčerpal, ať z důvodu vlastního návrhu, se kterým zaměstnavatel souhlasil nebo mu ji zaměstnavatel nařídil sám, tak by tato situace znamenala dobrou zprávu pro zaměstnance. Tímto krokem by totiž vznikla překážka v práci ze strany zaměstnavatele, který by musel zajistit plnou náhradu mzdy.