Zbývá vám na konci roku dovolená? Na toto máte nárok! KALKULAČKA

Zbývá vám ještě dovolená, kterou jste si nestihli během letošního roku vybrat? I když na její čerpání máte ještě dva měsíce, může se stát, že vám ještě na konci prosince několik dní zůstane. Na co pak máte nárok a jak můžete dovolenou čerpat, poradila mzdová účetní Jana Tycová.

Zaměstnavatel je povinen nařídit dovolenou zaměstnanci tak, aby ji vyčerpal celou v příslušném kalendářním roce. Může se však stát, že to z naléhavých provozních důvodu není možné. Pokud tak zaměstnanec svou dovolenou do konce prosince nevyčerpá, nemusí se obávat, že by o ni přišel. Zákoník práce totiž myslí i na tyto případy.

Nevyčerpaná dovolená se totiž převádí do roku následujícího. "Dovolená se do příštího roku převést může, s tím že je tam povinnost zaměstnavatele dovolenou nařídit do 30. června následujícího roku," vysvětluje mzdová účetní Jana Tycová.

Spočítejte si, kolik dostanete za dovolenou zaplaceno:

Pokud ale převedenou dovolenou zaměstnavatel zaměstnanci nenařídí do konce června následujícího roku, má zaměstnanec právo si sám určit termín čerpání.

Na proplacení zapomeňte

Proplatit nevyčerpanou dovolenou na konci roku možné není. "Zaměstnavatel ji musí nařídit a zaměstnanec vyčerpat. Jediný případ, kdy lze dovolenou proplatit je, když pracovní poměr končí. Když končíme pracovní poměr, zůstává nám nevyčerpaná dovolená, pak je možné ji proplatit," tvrdí Tycová.

Pokud naopak už dovolenou v letošním roce zaměstnanec nemá, a ještě potřebuje pár dní, může si vzít neplacené volno. "O to však může žádat zaměstnanec, až když vyčerpá zákonnou dovolenou. Poté mu je poskytnuto neplacené volno. Je to vždy na dohodě se svým zaměstnavatele," dodala mzdová účetní.

Dovolená se má počítat jinak. Více v reportáži TV Nova: