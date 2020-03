"Zatím máme peníze, Česko bude mít nejlepší zásoby," říká Hamáček

Dnes na pražském ruzyňském letišti Václava Havla přistálo letadlo s více než milionem respirátorů. Další zásilky zdravotního materiálu se očekávají v následujících dnech. Ministr vnitra Jan Hamáček se snaží dostat do České republiky dostatek potřebného materiálu. Nakupování takového zboží je ale v současnosti velmi složité, protože celý svět skupuje to samé.

Letadlo, které v pátek 20. března přistálo v Praze, přivezlo 1,1 milionu respirátorů třídy FFP2. Ty budou po vyložení okamžitě odvezeny do centrálního skladu v Pardubicích, kde se budou dále rozesílat do krajů. Tam odsud by měly ještě ve stejný den putovat do nemocnic.

"Jedná se o respirátory, které vyhovují ochraně těch, kteří nejsou v přímém kontaktu s nakaženými, jsou to ty, které jsou nejvíc používané a nejvíc chybí," uvedl Hamáček. Tato zásilka ale není určena pro veřejnost. "Veřejnost nepotřebuje respirátory. Pro tu je základním ochranným prostředkem rouška," dodal.

Během soboty 21. března očekává Ministerstvo vnitra 7 milionů roušek, které poputují do zdravotnictví. Roušky, které by si občané mohli v následujících dnech koupit, zatím dostupné nebudou. Nicméně i s takovou dodávkou ministr vnitra počítá. Podle něj je v současnosti dostačující, když mají obyvatelé zakrytá nos a ústa.

Zatím ale není jasné, kdy do Česka dorazí požadované dodávky, aby se mohly roušky distribuovat i mezi lidi. Do 20. března by měla přistát tři letadla s materiálem a příští týden by je doplnila nákladní letadla. Tak by se vytvořil pravidelný "most" z Číny.

"Snažím se sem dostat materiál co nejrychleji. Volíme tu nejrychlejší cestu," uvedl Hamáček. I proto se Ministerstvo vnitra rozhodlo využívat společnost China Eastern, která nepotřebuje povolení operovat v Číně. Tyto dodávky jsou sponzorovány z finančních prostředků Ministerstva vnitra. "Zatím máme peníze," potvrdil.

Ministr nyní počítá, že takové dodávky budou nutné minimálně po dobu šesti týdnů. Týdenní potřebu by měly pokrýt vždy tři lety. "Už to, co máme nakoupeno, je malý zázrak. V Číně nakupuje celý svět. Jsem přesvědčen, že až ta letadla doletí, Česko bude nejlépe zásobovaná země v Evropě," uvedl.