Zdanění pojišťoven by vydělalo miliardy. Pojistky to může zdražit

Do Poslanecké sněmovny zamířil návrh vlády na zdanění rezerv pojišťoven, podle ministrů by to mělo do státní pokladny přinést přes 10 miliard korun. Ekonomové ale varují, že to může ve výsledku významně zdražit pojistky. Nejrychleji by to mělo dopadnout na povinné ručení.

Normy minimální výše rezerv pro pojišťovny stanovila evropská směrnice. Některé české pojišťovny ale mají rezervy preventivně vyšší - a právě částku nad rámec evropského doporučení by měly zdanit.

"To jednorázové zdanění jim rozkládáme na rok 2021 a 2022, mají dostatek času na to, aby se na to připravili," řekla ministryně financí Alena Schillerová. "Pojišťovnictví je běh na velmi dlouhou trať a není vůbec vhodné prokládat je těmito časovkami s populistickým cílem, které by navíc mohli zdražit sazby klientům," řekl Václav Bálek, tiskový mluvčí pojišťovny.

Lidé by si mohli připlatit na životním pojištění, pojištění pro podnikatele nebo třeba povinném ručení. Podle ministerstva by ale zvyšování sazeb hrozit nemělo. "Nevidím proto žádný důvod, protože to by znamenalo, že pouze zneužili té situace," dodala Schillerová.

"Návrh zákona rozdělil i poslaneckou sněmovnu. Já s tím ostře nesouhlasím, trestají se pojišťovny za to, že si vytvářejí větší rezervy než by museli," řekl poslanec Jan Kopeček. "Je to dílčí zdanění finančního sektoru, ale aspoň něco, pochopitelně, že pojišťovny se brání," řekl poslanec Jiří Dolejš.

"Já ten návrh vidím jako maximálně nebezpečný v tom, v čem je ekonomika České republiky silná, to je stabilita jejího finančního systému, například dostatek peněz u pojišťoven," řekl poslanec Miroslav Kalousek. O této součásti sazbového balíčku bude poslanecká sněmovna jednat už v červenci.