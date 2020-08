Jediná bezbariérová soudní síň prachatického soudu je mimo provoz už od poloviny července, kdy do ní vjel mladý řidič a celou ji zdemoloval. Soud původně počítal s tím, že v srpnu by v ní mohla pokračovat soudní líčení, jenže teď se ukázalo, že škody jsou větší, než se na první pohled zdálo. Současné předpoklady hovoří o tom, že by se v síni mohlo opět soudit až v polovině září.