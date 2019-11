Zdeněk (43) utekl z bohnické léčebny. Jeho přítelkyně je v nebezpečí!

Policisté vyhlásili pátrání po 43letém Zdeňkovi Kalašovi, který v sobotu utekl z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Pacient by mohl být nebezpečný pro svou bývalou přítelkyni, které již v minulosti vyhrožoval. Muž navíc není na útěku poprvé.

"Od soboty pátrají policisté po třiačtyřicetiletém pacientovi, který utekl z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Muž má okresním soudem nařízenou ochranou léčbu," informoval policejní mluvčí Jan Rybanský.

Muž může být nebezpečný své bývalé přítelkyni. Podle policistů jí v minulosti již vyhrožoval. Zdeněk Kalaš je 195 centimetrů vysoký a je silné mohutné postavy. Má světlé krátké vlasy, zelenošedé oči a chybí mu horní zuby.

Oblečený by měl být do modrých džínových kalhot a šedé bundy. "Jestliže jste muže viděli, nebo víte, kde by mohl být, kontaktujte linku 158," dodal Rybanský.