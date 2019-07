Bakterie z moře Zdeňka málem zabila, po další infekci bojuje o nohu

Pan Zdeněk z Hodonínska se v Bulharsku nakazil nebezpečnou bakterií Vibrio Vulnificus a byl kvůli tomu v ohrožení života. Jeho zdravotní stav zkomplikovala následně ještě nekróza, do které se mu v nemocnici dostala další bakterie.

Nemocnice v Kyjově nasadila Zdeňkovi správná antibiotika a nebezpečnou bakterii lékaři z jeho těla odstranili, vyhráno však zatím nemá. "Bakterie manželovi způsobila nekrózu (odumírání živých buněk a tkání). Lékaři museli nekrózu odstranit," popsala Zdeňkova manželka.

Zákrok provedli lékaři na Klinice popálenin a plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno. Zjistili však, že nekrózu napadla další bakterie. "Byla odolná vůči antibiotikům. Jedná se o bakterii, která se vyskytuje v nemocnicích, i když je tam vše perfektně vydezinfikované," popsala manželka.

Zdeněk už má za sebou i plastiku nohy. "Vzali mu kůži ze stehna na té stejné noze," vysvětlila. "Lékaři v Brně odvedli výbornou práci, máme velké štěstí, že máme v České republice takové odborníky," dodala.

V současnosti Zdeněk leží na infekčním oddělení, kde se mu rána musí zahojit. "Nesmí se hýbat a chodit, je to pro něj velmi náročné," dodala manželka, která má o svého muže velký strach. "Bojím se, aby se manželův stav znovu nezhoršil. Jednou je to nahoře, jednou dole," řekla.

Za měsíc manželovy hospitalizace si už jeho žena prožila chvíle strachu. "My nebojujeme o jeho nohu, ale život," vyslechla si dříve od lékaře. I když nejhorší už má snad Zdeněk za sebou, není jisté, jestli se jeho nohu podaří zachránit.

Bakterie Vibrio Vulnificus, kterou se Zdeněk nakazil v Bulharsku, je velice nebezpečná. "Manžel byl tuším prvním pacientem s touto bakterií v Česku. V Kyjově mi řekli, že je to úplná rarita," dodala.

Žena je velmi vděčná, že se její muž dostal do týmu správných lékařů, protože každý odborník by tuhle bakterii prý nemusel odhalit. "Moc děkujeme infekčnímu oddělení Kyjov. Lékaři mu udělali z nohy stěr a dali ho na rozbor tady té bakterie Vibrio Vulnificus. Divím se, že je to vůbec napadlo," popsala.

Situace byla od prvního projevu infekce velice dramatická. "Když jsme přiletěli do Brna, nemohl skoro ani chodit, musela jsem zavolat záchranku na letiště," popsala. Jak se Zdeněk nakazil, si přečtěte zde.