Zděšení na dovolené! Po příjezdu do hotelu museli spát na zemi

Dlouho očekávaný odpočinek v Turecku začal pro několik Slováků pořádným chaosem. V hotelu pro nikoho z nich jednoduše neměli místo. "Dovolená nebyla levná. I proto, že tam bylo také asi sedm batolat, tak ta atmosféra byla velmi napjatá," popsal televizi Markíza jeden z účastníků.

Ředitel cestovky, se kterou lidé do Turecka cestovali, tvrdí, že chybu udělal hotel. "Hotel potvrdil více objednávek, než měl kapacity. To se bohužel v hlavní sezóně občas stává," řekl Roman Berkes z cestovní kanceláře Happy Travel.

Pokud se něco takového stane, lidé mají nárok na náhradní ubytování ve stejném nebo kvalitnějším hotelu. To se však údajně nestalo. "To bylo hrozné, tam to bylo jako na záchodě. Tam byl smrad, kanalizace tam smrděla," popsal náhradní ubytování další z klientů cestovní kanceláře.

Zklamaní lidé tak zažili bezesnou noc. Čtyřčlenná rodina dokonce dostala pokoj, ve kterém byla postel pouze pro dva lidi. Otec rodiny tak musel spát na zemi.

Druhý den ráno pak byli konečně ubytováni do hotelu, který si zaplatili. Podle slov jednoho z účastníků to však bylo na úkor dalších turistů.