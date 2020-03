Zdravé nebo nemocné ledviny? TEST vám odpoví během chvilky!

Nemoci ledvin navíc dokáží být pořádně záludné, často se totiž "neprozradí" bolestí, takže dotyční ani netuší, že je něco špatně. Chronické onemocnění ledvin trápí desetinu populace, v ohrožení je ale mnohem víc lidí.

"Lidé by se měli podívat na rodinu, jestli v ní je onemocnění ledvin. Jestli ho mají příbuzní, tak mají větší riziko a měli by se o to zajímat. Jestli mají nadváhu, měli by se zajímat. Ti s cukrovkou a vysokým tlakem by se určitě měli zajímat," řekl už dříve v pořadu Vaše téma na TN.cz přednosta Kliniky nefrologie IKEM Ondřej Viklický.

Ledvinám také škodí vysoký krevní tlak a cukrovka. Skoro dvojnásobné riziko, že jim orgán onemocní, mají obézní lidé.

Jestli vám onemocnění ledvin hrozí, můžete zjistit i z pohodlí domova pomocí takzvané ledvinové kalkulačky. Test vám zabere sotva dvě minuty a na jeho konci se hned dozvíte, jestli jsou vaše ledviny zdravé nebo zda byste se měli mít na pozoru a zajít pro radu k lékaři.

Rozhovor s odborníkem na ledviny si můžete pustit: