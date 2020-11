Zdravotní pojišťovny podepsaly smlouvu, testování seniorů může začít

"Zástupci zdravotních pojišťoven mi potvrdili, že byla se společností Avenier podepsána smlouva o objednávce, odběru a distribuci antigenních testů. Nikdo tak nemusí mít obavy, testy budou dodány," citovalo ministerstvo zdravotnictví na twitteru svého šéfa.

Padla tak poslední překážka toho, aby se plošné testování v domovech pro seniory a dalších zařízeních mohlo rozjet. Vláda přitom v týdnu rozhodla o tom, že testování má odstartovat v rozmezí od 4. do 9. listopadu. Jenže vše zbrzdila administrativa.

"Já si nemyslím, že se stala chyba. Jenom došlo ke zdržení, které je dáno tím, že jako instituce hospodařící se státním majetkem musíme dodržovat všechny právní normy," reagoval Blatný ve středu ve vysílání TV Nova na kritiku zařízení pro seniory, že testy nedorazily.

Zároveň přiznal, že předpokládal, že se všechny náležitosti podaří vyřešit dříve. K dispozici jsou dva miliony testů. Ty má podstoupit podle odhadů až 200 tisíc lidí - klientů i zaměstnanců domovů. A to opakovaně

Mimořádné nařízení vlády ukládá zahájení testů do 9. listopadu, tedy do pondělí. "V žádném případě ale nebude nikdo penalizovaný za to, pokud se v některém z domovů začne testovat o něco později. Je naším zájmem, aby se začalo co nejdříve," popsal v Televizních novinách Blatný.

Stát rozhodl o plošném testování v těchto zařízeních mimo jiné proto, že jsou často ohnisky nákazy a protože starší lidé jsou jednou z nejohroženějších skupin. Navíc končí v případě nákazy častěji v nemocnicích než mladší pacienti.

Poslechněte si, co ministr k plošnému testování v týdnu řekl: