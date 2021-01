Zdravotní pojišťovny jsou ve finanční tísni. Doplatit na to mohou i pacienti

Stát možná čeká další zásah do rozpočtu. České zdravotní pojišťovny totiž počítají, o kolik peněz přicházejí kvůli koronaviru a je možné, že budou potřebovat půjčku od státu nebo zvýší platby na pojištěnce. Propad příjmů zaznamenaly pojišťovny už loni a pokles bude zřejmě pokračovat.

Podle některých odhadů by například největší česká pojišťovna VZP mohla letošní rok zakončit se ztrátou více než 10 miliard korun. V roce 2023 by jí v pokladně mohlo chybět až 21 miliard. Jak přesně ale bude účet VZP do budoucna vypadat, závisí na mnoha faktorech.

"Záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace s onemocněním, jaký vliv bude mít proočkování populace. Důležitá bude také ekonomická situace České republiky a spousta dalších otázek,“ uvedl mluvčí VZP Milan Řepka.

Na kolik pandemie koronaviru pojišťovnu vyšla, má VZP vyčíslené zatím jen do října loňského roku. Částka se vyšplhala na 8,2 miliardy korun. Tento rok, stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny, bude čerpat z úspor.

"V roce 2021 pojišťovny plánují, že budou čerpat ze svých rezerv, Největší problém čekáme v roce 22 a 23, protože tam se nedá čekat, že by nárůst pojistného kryl ty vícenáklady,“ informovala Asociace pojišťoven.

Z čeho budou krýt ztrátu za následující roky, zatím není jasné. Možností je další zvyšování odvodů za státní pojištěnce. K tomu už stát přistoupil loni a je možné, že to zopakuje. Do budoucnosti je podle ekonomů také možné, že se navýší spoluúčast pacientů na léčbě.

"Z politických důvodů se bude kolem tohoto tématu našlapovat velmi opatrně. Nicméně z ekonomického pohledu je zvýšeni spoluúčasti jednou z variant, jak rozšířit financování zdravotního systému,“ vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.

Další ránou pro pojišťovny by mohlo být zvýšení nezaměstnanosti. Na přesnější odhady vývoje financování zdravotních pojišťoven si tedy budeme muset ještě počkat.