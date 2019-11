Zdravotní pojišťovny vracejí lidem stamiliony. Suma stále roste

Stále více Čechů dostává od své zdravotní pojišťovny nazpátek peníze za započitatelné doplatky na léky. Je to i díky tomu, že klesl takzvaný ochranný limit, tedy částka, po jejímž překročení nemocní dostanou peníze zpět.

"Počet lidí s nárokem na vrácení přeplatku za započitatelné doplatky na léky, stejně jako vrácená částka, se každoročně zvyšují. To dokládá srovnání s rokem 2018, kdy v prvních třech čtvrtletích pojišťovna vrátila 43 427 pojištěncům celkem 45 555 300 korun. Letos se počet klientů s přeplatkem zvýšil téměř o 8500 a vráceno bylo o 13,3 milionu korun více, “ říká mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková.

Trend potvrzují i čísla z dalších zdravotních pojišťoven. Například Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) loni vrátila od ledna do září na doplatcích svým pojištěncům skoro 23 a půl milionu korun, letos za stejné časové období to bylo o přibližně pět milionů víc. Spolu s tím logicky vzrostl i počet pacientů, kteří mají na vrácení peněz nárok - z necelých 26 tisíc na více než 29 tisíc.

"V roce 2018 bylo pojištěncům VZP vyplaceno na započitatelných doplatcích za částečně hrazené léčivé přípravky nad výši ochranného limitu necelých 426 milionů korun. Za tři čtvrtletí roku 2019 byla tato částka téměř 314 milionů," uvedl na dotaz TN.cz mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Vlastimil Sršeň.



V tomto případě se ovšem čísla porovnávají špatně, neboť loňská jsou za celý rok, ne za tři čtvrtletí. Na doplňující dotaz tiskové oddělení VZP uvedlo, že srovnatelná data nemá momentálně k dispozici.

Více peněz nazpět dostali i klienti Revírní bratrské pokladny (RBP), v meziročním srovnání prvních tří čtvrtletí vrácená suma vzrostla o čtvrtinu a počet lidí, kteří peníze dostali, o 16 procent.

"Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem. Ve čtvrtletních intervalech pak vyhodnocuje, zda došlo k překročení limitu a zda má klient nárok na úhradu přeplatku," vysvětlil mluvčí RBP Ivo Čelechovský. Na poslání peněz pak má instituce 60 dní od konce toho kterého čtvrtletí. Částku přitom posílá automaticky, není potřeba o ni nikde žádat.

Trend potvrzují i data dalších pojišťoven - nárůst vrácené sumy i počtu lidí, kterých se překročení ochranného limitu týká, hlásí i Vojenská zdravotní pojišťovna nebo Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Je to dáno tím, že loni roční limit doplatků za léky klesl dětem a seniorům nad 65 let z 2 500 korun na tisícovku a důchodcům nad 70 let věku dokonce na pětistovku. Češi v aktivním věku mají roční limit desetinásobný. Logicky tak drtivá většina zmíněných peněz putuje zpět k seniorům.

Od ledna přitom tento systém čeká další změna. "Začne platit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která snižuje roční limit i občanům s přiznanou invaliditou ve II. či III. stupni na 500 korun. Nárok na vrácení přeplatků však nebude pro tyto občany automatický. Budou se o něj muset u své zdravotní pojišťovny přihlásit a své zdravotní postižení doložit," vysvětlila mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková.

