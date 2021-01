Zdravotní stav Dalibora Jandy se zlepšuje. Brzy už má opustit nemocnici

Dalibor Janda kvůli vážným zdravotním problémům leží už týden v pražské vinohradské nemocnici. Má za sebou dvě operace a jeho stav se postupně zlepšuje. Podle informací TN.cz by dokonce legendárního zpěváka měli lékaři v pondělí propustit do domácí péče.

Jandovi se přitížilo už minulou neděli, sanitka ho údajně kvůli potížím se srdcem musela převézt do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tam podstoupil dvě operace, jak svěřila televizi Nova jeho dcera Jiřina Anna Jandová.

Ve čtvrtek už se zpěvákův stav výrazně zlepšil. "Jsem strašně šťastná, že konečně můžu mít trošku optimističtější hlas. S tátou jsem mluvila, cítí se lépe a všechny moc pozdravuje. Je po operaci, takže to vypadá velmi nadějně. Samozřejmě to bylo náročné, teď se mu to všechno přemítá v hlavě. Ale je v dobrých rukou," řekla Jandová.

Dlouho nebylo jasné, jestli budou dvě operace stačit a Janda se bude moct vrátit k rodině. Podle informací TN.cz je už na tom natolik dobře, že by ho měli lékaři v pondělí pustit do domácí péče. "Těšíme se, až budeme opět doma všichni pohromadě," podotkla dcera legendy české pop music.

Těsně před hospitalizací nic nenasvědčovalo tomu, že se zpěvák zanedlouho neobejde bez pomoci doktorů. Pobyt v nemocnici naštěstí probíhá úspěšně. Janda je podepsaný pod takovými hity jako Hurikán, Žít jako kaskadér, Tisíckrát krásnější nebo Oheň, voda, vítr.

