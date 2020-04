Zdravotnice nevídá své děti, aby je ochránila. Připravuje se na svou smrt

Když ve Velké Británii naplno propukla epidemie koronaviru, musela zdravotní sestra Lucy Stewardová učinit těžké rozhodnutí. Aby ochránila své děti před nákazou, kterou by mohla zavléct domů z nemocnice, poslala je ke svému exmanželovi. Od té doby se s nimi neviděla a vrací se po náročném dni v práci do prázdného tichého domu.

Lucy Stewardová pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici na východě Anglie. Když v zemi propukla epidemie koronaviru, stála před těžkou volbou. Vzhledem k tomu, že pracuje v první linii, představovala pro své děti riziko. Jeden z nich je navíc astmatik.

Rozhodla se proto osmiletou holčičku a desetiletého chlapce poslat ke svému exmanželovi. V kontaktu je s nimi od té doby pouze virtuálně, už dlouho neměla možnost své děti obejmout. Její příběh světu představil zpravodajský web CNN.

"Nemůžu ani prát prádlo, aniž bych brečela, protože by tu správně měli být. To prádlo mi připomíná, že tu nejsou," svěřila se Lucy. "Spolu s jejich otcem jsme se nicméně shodli na tom, že bez ohledu na to, jak to bolí, musím pracovat dál. Musím dál ošetřovat lidi, musím pomáhat," řekla.

"Děti si normálně hrají, zdá se, že jsou vůči tomu odolní a že se přizpůsobily," tvrdí Lucy. Když si volají prostřednictvím videohovorů, vypadá to, že je všechno v pořádku. Děti se škádlí a dělají blbosti. Pokaždé se ale pak zeptají, kdy už se s ní budou moct vidět. A ona jim zatím nedokáže dát jasnou odpověď. Vzhledem k tomu, jak silné emocionální dopady tyto hovory mají, volá jim Lucy jen párkárt za týden.

Lucy se svěřila, že jí chybí hlučný rodinný život. Nyní se každé ráno probouzí sama do ticha. Vrací se z práce do prázdného domu, vaří si sama pro sebe, sama jí. Pokaždé ráno spěchá do práce, aby nemusela čelit samotě, která je doma jejím jediným společníkem.

Za normální situace Lucy tráví večery čtením pohádek dětem, než jdou spát. Kvůli koronaviru se ale vše změnilo. Místo příběhů na dobrou noc sepisuje pro své děti jakési manuály plné rad do života pro případ, že by zemřela. "Toho se bojím nejvíc. Že je už nikdy neuvidím," říká.

"Mám tady velikonoční zajíčky, které jim ale nemůžu dát. Nevím, proč jsem je koupila. Asi jsem se zbláznila. Ale to je asi normální, že?" ptá se. Přestože zatím neví, kdy se se svými dětmi setká, už se těší, až s nimi vyrazí na procházku. "Chtěla bych se s nimi prostě jen projít. Na slunci, drželi bychom se za ruce. A na zemi by byly tři stíny. Tři, ne jeden," dodala se slzami v očích.

Vláda chce znovu žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v České republice. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: